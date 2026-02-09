2026-02-09 10:22:56
Οριακή μάχη κορυφής καταγράφηκε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να προηγείται ελάχιστα στο 12,8%, και το «Χαμογέλα και Πάλι!» να ακολουθεί κατά πόδας με 12,7%, κρατώντας τη ζώνη σε ανταγωνιστικούς ρυθμούς.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο Παρέα» με 7,5%, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει το δίδυμο της κορυφής, ενώ οι «Δεκατιανοί» κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με 7,1%.

Στα χαμηλά της ζώνης έμειναν το «Καλημέρα Είπαμε;» με 3,6% και το «Ραντεβού το ΣΚ» με 2,8%, επιδόσεις που δείχνουν καθαρά ότι δεν μπήκαν ποτέ στη μάχη της τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
