2026-02-09 12:19:45

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των σκευασμάτων απώλειας βάρους (GLP-1) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική ρυθμιστική στροφή. Η πλατφόρμα τηλεϊατρικής Hims & Hers ανακοίνωσε το Σάββατο την απόσυρση της σύνθετης (compounded) έκδοσης του χαπιού σεμαγλουτίδης, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την προειδοποίηση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA) για αυστηρή καταστολή των μη εγκεκριμένων αντιγράφων.



Η κίνηση αυτή αποτελεί μια εντυπωσιακή αναδίπλωση για την εταιρεία, η οποία είχε λανσάρει το σκεύασμα στην άκρως ανταγωνιστική τιμή των 49 δολαρίων, επιχειρώντας να «χτυπήσει» το αυθεντικό Wegovy της Novo Nordisk.







