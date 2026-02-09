2026-02-09 12:19:45
Φωτογραφία για Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
Η ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των σκευασμάτων απώλειας βάρους (GLP-1) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική ρυθμιστική στροφή. Η πλατφόρμα τηλεϊατρικής Hims & Hers ανακοίνωσε το Σάββατο την απόσυρση της σύνθετης (compounded) έκδοσης του χαπιού σεμαγλουτίδης, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την προειδοποίηση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA) για αυστηρή καταστολή των μη εγκεκριμένων αντιγράφων.  

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια εντυπωσιακή αναδίπλωση για την εταιρεία, η οποία είχε λανσάρει το σκεύασμα στην άκρως ανταγωνιστική τιμή των 49 δολαρίων, επιχειρώντας να «χτυπήσει» το αυθεντικό Wegovy της Novo Nordisk.

 

«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
Ταξιδέψτε με τρένο από την Τουρκία σε τρεις χώρες ταυτόχρονα! Τα εισιτήρια είναι απίστευτα φθηνά.
Prime Time & Late Night: Πρεμιέρα με φρένο για το Survivor – Δεν εκμεταλλεύτηκε τις επαναλήψεις απέναντι
Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Τώρα Μαζί» – Μονοψήφια για όλους
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη:Ντέρμπι στην κορυφή – Χαμηλές πτήσεις πιο πίσω
Γαλλική Γερουσία: Tο κλείσιμο αγροτικών φαρμακείων και η ανάγκη κινήτρων
Eurovision 2026: Η Κύπρος παρουσιάζει τη συμμετοχή της – Κυκλοφόρησε επίσημα το «Jalla»
