2026-02-09 13:13:50
Φωτογραφία για Δευτέρα, 9/2/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Αρχικά, φέρνουμε αύριο (όσοι και όσες δεν το κάναμε σήμερα) την παρουσίαση της εξέλιξης της συσκευής που έχουμε επιλέξει, καθώς και την έκθεση με τη συνέχεια της ιστορίας του Γιάννη του καφετζή και του "μηχανήματος". Επίσης, στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 9ης ενότητας, που θα γίνει την Παρασκευή, 13/2, ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία που ξεκινήσαμε στην τάξη. Δεν ξεχνάμε να επισκεφθούμε και την προηγούμενη ανάρτηση.

Μαθηματικά: Συνεχίζοντας την επανάληψη - προετοιμασία μας στα κεφάλαια 30 έως και 39, λύνουμε τα προβλήματα 2 και 5 της σημερινής φωτοτυπίας. Υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη και η σχετική ανάρτηση για περισσότερη βοήθεια. Η ακριβής ημέρα του επαναληπτικού τεστ στα συγκεκριμένα κεφάλαια θα εξαρτηθεί από την πορεία της επανάληψης, με πιθανότερη τη Δευτέρα 16/2.

Εργαστήρια δεξιοτήτων: Φέρνουμε τα απαραίτητα υλικά που ζήτησε η κ. Βίκυ για την ερχόμενη Πέμπτη, 12/2, ανάλογα με την κατασκευή που έχει επιλέξει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Με ταχύ ρυθμό η αποκατάσταση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με ταχύ ρυθμό η αποκατάσταση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας
Γαλλικά βαν σε παλιές σιδηροδρομικές γραμμές.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γαλλικά βαν σε παλιές σιδηροδρομικές γραμμές.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Η Κύπρος παρουσιάζει τη συμμετοχή της – Κυκλοφόρησε επίσημα το «Jalla»
Eurovision 2026: Η Κύπρος παρουσιάζει τη συμμετοχή της – Κυκλοφόρησε επίσημα το «Jalla»
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή του Ασώτου (08.02.2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή του Ασώτου (08.02.2026)
Παρασκευή, 6/2/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 6/2/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Τώρα Μαζί» – Μονοψήφια για όλους
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Τώρα Μαζί» – Μονοψήφια για όλους