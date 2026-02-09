Γλώσσα: Αρχικά, φέρνουμε αύριο (όσοι και όσες δεν το κάναμε σήμερα) την παρουσίαση της εξέλιξης της συσκευής που έχουμε επιλέξει, καθώς και την έκθεση με τη συνέχεια της ιστορίας του Γιάννη του καφετζή και του "μηχανήματος". Επίσης, στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 9ης ενότητας, που θα γίνει την Παρασκευή, 13/2, ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία που ξεκινήσαμε στην τάξη. Δεν ξεχνάμε να επισκεφθούμε και την προηγούμενη ανάρτηση.Μαθηματικά: Συνεχίζοντας την επανάληψη - προετοιμασία μας στα κεφάλαια 30 έως και 39, λύνουμε τα προβλήματα 2 και 5 της σημερινής φωτοτυπίας. Υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη και η σχετική ανάρτηση για περισσότερη βοήθεια. Η ακριβής ημέρα του επαναληπτικού τεστ στα συγκεκριμένα κεφάλαια θα εξαρτηθεί από την πορεία της επανάληψης, με πιθανότερη τη Δευτέρα 16/2.Εργαστήρια δεξιοτήτων: Φέρνουμε τα απαραίτητα υλικά που ζήτησε η κ. Βίκυ για την ερχόμενη Πέμπτη, 12/2, ανάλογα με την κατασκευή που έχει επιλέξει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς.

