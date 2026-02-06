Με ένα υπονοούμενο για την ώρα μετάδοσης της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε στον “αέρα” του ΑΝΤ1 τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά. Ο παρουσιαστής σημείωσε, με χιούμορ, πως ούτε ο ίδιος αφιερώνει χρόνο σε τηλεοπτικά προγράμματα, ιδίως σε εκπομπές που τραβούν σε διάρκεια, όπως η δική του.«Ούτε εγώ βλέπω τηλεόραση. Γιατί θεωρείτε πως κάποιοι άνθρωποι που το λένε λένε ψέματα; Εγώ βλέπω μόνο αθλητικά και τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο θέλω να δω το βλέπω στο ίντερνετ. Έχω τέτοια επαγγελματική διαστροφή που μπαίνω κάθε 5 λεπτά και βλέπω τι γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μου ξεφύγει είδηση. Κάθε 5′ τσεκάρω τι γίνεται. Άλλο “είμαι ενημερωμένος” και άλλο “βλέπω τηλεόραση”. Εγώ τη βαριέμαι την τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.«Έχω πολύ καλά τη γενική εικόνα της τηλεόρασης, σε πληροφορώ, καλύτερα από όλους. Για να έχουμε άποψη για την τηλεόραση, πρέπει να τη βλέπουμε; Ξέρω όλοι τι κάνουν. Αρκεί να δω ένα λεπτό για να καταλάβω τι κάνουν», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής, απαντώντας σε παρατήρηση της Γιώτας Κηπουρού.Μάλιστα, στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Γιώργος Λιάγκας δεν δίστασε να επισημάνει στη συνεργάτιδά του: «Δεν είναι ανάγκη να δω ολόκληρη εκπομπή, τη βαριέμαι. Ούτε εμάς θα καθόμουν να μας δω τρεισήμισι ώρες, θα μας βαριόμουν. Αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον μια εκπομπή τρεισήμισι ώρες; Ποια; Πες μου».«Τρεισήμισι ώρες μια εκπομπή; Για να καταλάβεις τι γεύση ενός φαγητού, πόσες πιρουνιές τρως; Εγώ μία», κατέληξε με νόημα ο Γιώργος Λιάγκας στο σχόλιό του.Aξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο παρουσιαστής εκφράζει με τον τρόπο του τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του ΑΝΤ1 να μετακινήσει και να διευρύνει την ώρα μετάδοσης του “Πρωινού” από τις 09:50 στις 09:00 τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.Πηγή: tvnea.com