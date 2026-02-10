2026-02-10 09:18:09
Με έναν ευρηματικό και καθόλου τυχαίο τρόπο, ο ΑΝΤ1 άνοιξε επίσημα τον δρόμο για την επιστροφή του Your Face Sounds Familiar. Το πρώτο teaser του καναλιού με αναφορά στο δημοφιλές σόου έκανε την εμφάνισή του,  επιβεβαιώνοντας ότι το format εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής ενός από τα πιο επιτυχημένα ψυχαγωγικά προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης, που στο παρελθόν έχει καταγράψει υψηλές τηλεθεάσεις και έντονη απήχηση στα social media. 

Χωρίς ακόμη να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν, το μήνυμα του ΑΝΤ1 είναι ξεκάθαρο: το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει δυναμικά.







