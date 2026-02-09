





Νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα έρχεται να ανανεώσει δυναμικά το απογευματινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καθώς το «Flat Hunters» έρχεται ως η εκπομπή που θα αντικαταστήσει το πολύχρονο «5Χ5» στη ζώνη του καθημερινού τηλεοπτικού απογεύματος, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του tvnea.com. Ενώ τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια — ακόμα και επιστημονικής φαντασίας — για το τι θα πάρει τη θέση του «5Χ5», με ονόματα όπως ο Ντάνος να εμφανίζονται στα σενάρια για τη συγκεκριμένη ζώνη, τελικά η επιλογή του σταθμού κατευθύνθηκε σε ένα πρωτότυπο, σύγχρονο και ρεαλιστικό τηλεοπτικό concept.

Το «Flat Hunters» μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη συναρπαστική μάχη των μεσιτών ακινήτων, όπου τρεις επαγγελματίες μεσίτες αναμετρώνται για να βρουν το ιδανικό σπίτι για απαιτητικούς πελάτες, παρουσιάζοντας μόνο μία πρόταση και διεκδικώντας την προτίμησή τους. Το πρόγραμμα συνδυάζει έντονο ανταγωνισμό με στοιχεία καθημερινότητας και πρακτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας μια διαφορετική τηλεοπτική εμπειρία.

Η πρεμιέρα του «Flat Hunters» έχει προγραμματιστεί για **την Καθαρά Δευτέρα στις 17:15 στον ΑΝΤ1, σηματοδοτώντας μια νέα τηλεοπτική πρόταση που φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και να δώσει νέα πνοή στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com