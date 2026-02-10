2026-02-10 14:46:11
Φωτογραφία για Μετρό: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη – «Ευαγγελισμός» – Αντίστροφη μέτρηση για την «αποκάλυψη» του μετροπόντικα
Μια ανάσα πριν φτάσει στον προορισμό του, στο φρέαρ «Ευαγγελισμού», είναι ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, όπως επισημαίνουν πηγές της ΑΒΑΞ.kathimerini.grΗ «Αθηνά», που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και η κεφαλή της αναμένεται τις επόμενες μέρες να αποκαλυφθεί στο φρέαρ του «Ευαγγελισμού», στη συμβολή sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βιολέτα. Άρωμα και χρώμα ανοιξιάτικο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βιολέτα. Άρωμα και χρώμα ανοιξιάτικο
«Το παιδί»: Κλειδώνει η συνέχεια στην ΕΡΤ – Έρχεται δεύτερος κύκλος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το παιδί»: Κλειδώνει η συνέχεια στην ΕΡΤ – Έρχεται δεύτερος κύκλος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Μετρό της Αθήνας θα προσθέσει νέους και ανακαινισμένους συρμούς κάτω από ένα σχέδιο αναβάθμισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
Το Μετρό της Αθήνας θα προσθέσει νέους και ανακαινισμένους συρμούς κάτω από ένα σχέδιο αναβάθμισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
Επαναχάραξη του χάρτη των μεταφορών: Μετρό, ακίνητα και υποδομές στο επίκεντρο του νέου νόμου
Επαναχάραξη του χάρτη των μεταφορών: Μετρό, ακίνητα και υποδομές στο επίκεντρο του νέου νόμου
Μετρό – Ηλεκτρικός: Και drones στη μάχη με τους «βανδάλους»
Μετρό – Ηλεκτρικός: Και drones στη μάχη με τους «βανδάλους»
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία επιβάτη στο Μετρό Μεταξουργείο Του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού ασκώντας βία
Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία επιβάτη στο Μετρό Μεταξουργείο Του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού ασκώντας βία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παράκαμψη Βοσπόρου: Η τετραμερής στη Σόφια για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα -Η συγκυρία που ευνοεί την Ελλάδα
Παράκαμψη Βοσπόρου: Η τετραμερής στη Σόφια για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα -Η συγκυρία που ευνοεί την Ελλάδα
«FLAT HUNTERS»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Διαβάστε τα πάντα για το νέο project
«FLAT HUNTERS»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Διαβάστε τα πάντα για το νέο project
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
Συμβολική συγκέντρωση στη Δράμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Συμβολική συγκέντρωση στη Δράμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου