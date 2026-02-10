2026-02-10 14:46:11

Μια ανάσα πριν φτάσει στον προορισμό του, στο φρέαρ «Ευαγγελισμού», είναι ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, όπως επισημαίνουν πηγές της ΑΒΑΞ.kathimerini.grΗ «Αθηνά», που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και η κεφαλή της αναμένεται τις επόμενες μέρες να αποκαλυφθεί στο φρέαρ του «Ευαγγελισμού», στη συμβολή sidirodromikanea

