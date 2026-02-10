2026-02-10 16:24:39
Φωτογραφία για «Το παιδί»: Κλειδώνει η συνέχεια στην ΕΡΤ – Έρχεται δεύτερος κύκλος



Σταθερά ανοδική φαίνεται η πορεία της σειράς «Το παιδί» στην ΕΡΤ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, βρίσκεται ένα βήμα πριν πάρει επίσημα το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν.

Η καθημερινή μαύρη κωμωδία, που προβάλλεται στις 23:00, μπορεί να μην αποτυπώνει τη δυναμική της αποκλειστικά στους πίνακες τηλεθέασης, ωστόσο έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρό δεσμό με το κοινό και να κερδίσει την εκτίμηση της διοίκησης της δημόσιας τηλεόρασης. Στελέχη της ΕΡΤ αξιολογούν τη σειρά ιδιαίτερα θετικά, τόσο για τη θεματολογία όσο και για τον τρόπο προσέγγισής της.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες προβολής της, η σειρά ξεχώρισε για το αιχμηρό χιούμορ, τη διαφορετική ματιά και την απρόβλεπτη αφήγηση, στοιχεία που συνέβαλαν στη δημιουργία φανατικής βάσης τηλεθεατών. Το τηλεοπτικό της μέλλον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δείχνει πλέον ξεκάθαρα προς τη συνέχιση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η τυπική έγκριση από την ΕΡΤ προς τη Foss Productions, ώστε ο νέος κύκλος επεισοδίων να ενταχθεί στο πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027.

Ιδιαίτερο βάρος στη σειρά δίνει και ο πρωταγωνιστής της, Βασίλης Μπούτσικος, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια για την ευθύνη που ένιωσε αναλαμβάνοντας τον ρόλο. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» είχε τονίσει πως βασική του αγωνία ήταν να μην υπάρξει επιπόλαιη ή προσβλητική προσέγγιση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, επισημαίνοντας τη σημασία του σωστού λόγου και της ουσιαστικής εκπροσώπησης ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Όλα δείχνουν πως «Το παιδί» όχι μόνο άντεξε στον ανταγωνισμό, αλλά ετοιμάζεται να περάσει με επιτυχία και στην επόμενη τηλεοπτική «τάξη».



Πηγή: tvnea.com
