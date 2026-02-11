2026-02-11 08:01:52
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δοκιμάζει εσωτερική εφαρμογή επικοινωνίας ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο πρωτόκολλο Matrix. Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε στο Euractiv ότι «στο πλαίσιο των προσπαθειών για περισσότερες κυρίαρχες ψηφιακές λύσεις», προετοιμάζεται εσωτερική λύση επικοινωνίας βασισμένη στο Matrix.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το Matrix αντιμετωπίζεται ως «συμπληρωματική και εφεδρική λύση» για το υπάρχον λογισμικό, όχι ως άμεση αντικατάσταση του Microsoft Teams. Σε σχετική συζήτηση, αξιωματούχος της ΕΕ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Signal χρησιμοποιείται σήμερα ως εφεδρικό κανάλι, αλλά δεν είναι αρκετά ευέλικτο ή “κλιμακώσιμο” για τις ανάγκες ενός οργανισμού του μεγέθους της Επιτροπής.



Matrix, τι είναι και τι δεν είναι

Το Matrix είναι ανοιχτό πρωτόκολλο real time επικοινωνίας (messaging, calls, rooms) που ξεκίνησε το 2014 και υποστηρίζει federation, δηλαδή μπορείς να έχεις πολλούς servers που “μιλάνε” μεταξύ τους, αντί για ένα κεντρικό, κλειστό σύστημα

. Αυτό επιτρέπει σε έναν δημόσιο φορέα να το λειτουργεί self-hosted ή σε ευρωπαϊκό πάροχο, να ορίζει πολιτικές διατήρησης δεδομένων και να συνδέεται προαιρετικά με άλλους οργανισμούς με κανόνες.

Σημαντικό: “Matrix” εδώ σημαίνει πρωτόκολλο και οικοσύστημα, όχι υποχρεωτικά συγκεκριμένο client ή vendor. Η Επιτροπή, με βάση όσα έχουν ειπωθεί δημόσια, μιλά για λύση βασισμένη στο πρωτόκολλο, άρα το τελικό “πακέτο” (server, client, hosting μοντέλο) μπορεί να διαφέρει από φορέα σε φορέα.

Παράλληλα, το Matrix χρησιμοποιείται ήδη ως βάση για δημόσιες “κυρίαρχες” υλοποιήσεις στην Ευρώπη, όπως το Tchap στη Γαλλία. Επιπλέον, η γαλλική DINUM (Interministerial Digital Directorate) έχει ενταχθεί στο Matrix.org Foundation ως Silver member, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως θεσμική στήριξη προς το πρωτόκολλο και το οικοσύστημά του, όχι ως “αποκλειστική συμφωνία” με έναν προμηθευτή.



Διασύνδεση ευρωπαϊκών θεσμών, το πρακτικό κέρδος

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της δοκιμής είναι η πιθανή μελλοντική χρήση για ασφαλή διασύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών. Το federation του Matrix επιτρέπει, θεωρητικά, να υπάρχει μια “διοργανωτική” υποδομή επικοινωνίας όπου κάθε φορέας κρατά τον έλεγχο του δικού του server, αλλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλους μέσω κοινών, ανοιχτών προτύπων. Αυτό ταιριάζει με τη γενικότερη συζήτηση περί ψηφιακής κυριαρχίας, ειδικά όταν οι δημόσιες διοικήσεις θέλουν να μειώσουν την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες.



Πηγές

Commission trials European open source communications software (Euractiv)EU tests Matrix protocol as sovereign alternative for internal communication (DIG.WATCH)Matrix for Public Sector: DINUM joins the Foundation (Matrix.org Blog)

