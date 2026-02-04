Πόσοι «Σούπερ Ήρωες» μπορούν να χωρέσουν σε μία εικόνα;

Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη και Βασίλης Ντάρμας.

Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Βρισκόμαστε στο υποκατάστημα της αλυσίδας ΣΟΥΠΕΡ, κάπου στο κέντρο της Αθήνας! Εκεί υπάρχουν τα πάντα: ατελείωτη ποικιλία προϊόντων, ιδιόρρυθμοι καταναλωτές, παράλογη εργοδοσία και –φυσικά– εργαζόμενοι στα όρια της υπομονής τους.

Οι εργαζόμενοι του ΣΟΥΠΕΡ είναι οι πραγματικοί ήρωες και σε κάθε βάρδιά τους έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο σουρεαλιστικές συνθήκες εργασίας.







Προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ακατανίκητη πλέον ανάγκη να «στολίσουν» το αφεντικό τους και στη βιοποριστική ανάγκη να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, οι υπάλληλοι του ΣΟΥΠΕΡ δίνουν την υπέρτατη «μάχη» της καθημερινότητας.

Το μοναδικό τους όπλο; Οι υπερδυνάμεις που αποκτούν, όταν δουλεύουν στο «ΣΟΥΠΕΡ».

ΣΕΝΑΡΙΟ: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιχάλης Βογιατζάκης







ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Πηγή: tvnea.com