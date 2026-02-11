2026-02-11 07:54:42

Ο κ. Κυρανάκης έδωσε απαντήσεις για τα τα καθίσματα στα βαγόνια του μοιραίου τρένου στα Τέμπη - Τι είπε για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜΣτο βαγόνι Β4 του μοιραίου τρένου εντοπίστηκαν δύο είδη υφάσματος, εκ των οποίων το ένα αποδείχθηκε εύφλεκτο.Η εταιρεία που κατασκεύασε τα εύφλεκτα καθίσματα έχει ευθύνη και οι υπεύθυνοι έχουν κληθεί στη Δικαιοσύνη.protothema.grΟ ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει πραγματοποιήσει συστηματική δουλειά sidirodromikanea

