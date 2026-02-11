2026-02-11 07:54:42
Φωτογραφία για Κυρανάκης: Τηλεδιοίκηση στο 100% των γραμμών το καλοκαίρι, σε εξέλιξη οι έλεγχοι για εύφλεκτα καθίσματα στα τρένα
Ο κ. Κυρανάκης έδωσε απαντήσεις για τα τα καθίσματα στα βαγόνια του μοιραίου τρένου στα Τέμπη - Τι είπε για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜΣτο βαγόνι Β4 του μοιραίου τρένου εντοπίστηκαν δύο είδη υφάσματος, εκ των οποίων το ένα αποδείχθηκε εύφλεκτο.Η εταιρεία που κατασκεύασε τα εύφλεκτα καθίσματα έχει ευθύνη και οι υπεύθυνοι έχουν κληθεί στη Δικαιοσύνη.protothema.grΟ ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει πραγματοποιήσει συστηματική δουλειά sidirodromikanea
Καθημερινές συνήθειες στο σπίτι που αξίζει να επανεξετάσουμε
Καθημερινές συνήθειες στο σπίτι που αξίζει να επανεξετάσουμε
Συντάξεις: Παράθυρο για μειώσεις στις κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης, ποιοι πληρώνονται αναδρομικά [πίνακες]
Συντάξεις: Παράθυρο για μειώσεις στις κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης, ποιοι πληρώνονται αναδρομικά [πίνακες]
