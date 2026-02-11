Την κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 16,3%, ανοίγοντας καθαρή διαφορά από τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στη συγκεκριμένη ώρα.

Στη δεύτερη γραμμή βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 11,3%, ενώ το «Buongiorno» σημείωσε 10,0%, κρατώντας επαφή με τα διψήφια. Το «10 Παντού» κινήθηκε στο 9,6%, με το «Το Πρωινό» να ακολουθεί οριακά χαμηλότερα στο 9,1%.

Πιο πίσω, το «Breakfast@Star» κατέγραψε 6,3%, ενώ το «Πρωινό σε Είδον» περιορίστηκε στο 3,9%, παραμένοντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com