





Σε μια μεσημεριανή ζώνη με αισθητά χαμηλά ποσοστά συνολικά, οι «Αποκαλύψεις» πέρασαν μπροστά με 9,8%, χωρίς όμως να καταφέρουν να ξεφύγουν ουσιαστικά από τον ανταγωνισμό.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 8,9%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κινήθηκε στο 7,6%, κρατώντας μια σχετική σταθερότητα. Το «Live You» περιορίστηκε στο 6,2%, μακριά από διψήφια νούμερα.

Η «Ώρα για Ψυχαγωγία» σημείωσε 4,2%, ενώ η «Pop Μαγειρική» έμεινε στο 1,7%, σε μια εικόνα που συνολικά δείχνει ότι η ζώνη δυσκολεύεται να αποκτήσει δυναμική και να τραβήξει ευρύτερο κοινό.

