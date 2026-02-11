Σκληρή μάχη στην κορυφή της prime time, με το «Να μ’ αγαπάς» να τερματίζει πρώτο με 18,9% και το MasterChef 10 να ακολουθεί πολύ κοντά με 18,3%. Σε τροχιά υψηλών επιδόσεων και το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» με 15,7%, οριακά μπροστά από τον «Άγιο Έρωτα II» που σημείωσε 15,5%.

Το «Radio Arvyla» διατήρησε τη δυναμική του με 14,7%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν η «Μια νύχτα μόνο» με 9,9% και το «Grand Hotel» με 9,3%. Η «Γη της Ελιάς» περιορίστηκε στο 7,8%, το Survivor στο 7,1%, δείχνοντας ότι δεν βρίσκει εύκολα ρυθμό απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στα χαμηλότερα, το «Γιατί ρε πατέρα;» κατέγραψε 4,2%, το «Το Παιδί» 3,1%, ενώ το «Real View» (1,9%) και το «Καλά θα πάει κι αυτό» (1,7%) έμειναν σε πολύ περιορισμένη απήχηση.

Late night ζώνη:



Το «The 2Night Show» πήρε καθαρά την πρωτιά με 12,8%, αφήνοντας πίσω το «Prime Time» που σημείωσε 6,0%.

Πηγή: tvnea.com