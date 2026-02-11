2026-02-11 11:22:26
Την πρωτιά στην απογευματινή ζώνη πήρε το «Deal. IX» με 17,2%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σταθερή δύναμη στην ώρα του. Πολύ κοντά κινήθηκε το «The Chase» με 15,1%, ενώ το «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 14,9%, σε μια ζώνη όπου τα τηλεπαιχνίδια κράτησαν γερά.

Το «Live News» σημείωσε 14,1%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (αν και δεν δόθηκαν σήμερα) αντικαθίστανται στη δυναμική από το «Cash or Trash» που έφτασε το 10,8%. Το «Rouk Zouk» κινήθηκε στο 9,5%, χωρίς ιδιαίτερη ώθηση.

Πιο πίσω, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» κατέγραψε 6,9%, το «Στούντιο 4» 6,1%, τα «Τούβλα» στον ΣΚΑΪ 5,9%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 5,6%, ενώ η «Ηλέκτρα» περιορίστηκε στο 3,8%.

Στα χαμηλά, το «Το ’χουμε!» με 3,2% και το «5 x 5» με μόλις 2,7% δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της κορυφής, μένοντας εκτός ουσιαστικού ανταγωνισμού.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά με 9,8% – Γενικευμένα χαμηλές πτήσεις
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» μπροστά – Σταθερό το Happy Day, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά με 9,8% – Γενικευμένα χαμηλές πτήσεις
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/2/2026)
Σύγχρονο Σκανδιναβικό ύφος σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
Τοποθέτηση του Προέδρου του Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά, στην Ημερίδα του ΕΟΦ
Τετάρτη, 11/2/2026: Εργασίες ημέρας
