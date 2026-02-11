2026-02-11 11:22:26
 Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 17,1%, καταγράφοντας καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε το Happy Day στον Alpha με 16,2%, διατηρώντας δυναμική παρουσία στη μάχη της πρωινής τηλεθέασης.

Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 10,0%, ενώ το «Σήμερα» ακολούθησε με 8,4%, σε μια μάλλον συγκρατημένη επίδοση. Πιο χαμηλά, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 5,6%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα για τη ζώνη, χωρίς να δείχνει σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης.

Στο ίδιο ποσοστό, το «Νωρίς - Νωρίς » κινήθηκε επίσης στο 5,6%, κλείνοντας μια πρωινή εικόνα με ξεκάθαρο δίπολο στην κορυφή και αρκετή απόσταση για τους υπόλοιπους.



Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
