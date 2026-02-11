2026-02-11 12:11:39
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 9:45 π.μ., θα τελεστεί μνημόσυνο για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, που βρίσκεται εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.Της τελετής θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό περιστατικό.Η sidirodromikanea
