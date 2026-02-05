Μετά από μια σειρά αστοχιών που δοκίμασαν την υπομονή ακόμα και των πιο πιστών χρηστών (Insiders), η εταιρεία φαίνεται να πατάει «φρένο» στις νέες προσθήκες για να επικεντρωθεί στα θεμέλια.

Ακολουθεί μια δομημένη ανάλυση των κυριότερων σημείων:

Microsoft: Στρατηγική "Swarming" για τα Windows 11 (2026)

Η Microsoft αναγνωρίζει επίσημα τα έντονα παράπονα της κοινότητας και δεσμεύεται για μια χρονιά επικεντρωμένη στη σταθερότητα.

1. Ο Στόχος της Επιχείρησης «Swarming»

Η εσωτερική αυτή πρωτοβουλία, υπό την καθοδήγηση του Pavan Davuluri, στοχεύει στην ολική επαναφορά του λειτουργικού σε τρεις πυλώνες:

Επιδόσεις: Μείωση του «βάρους» του UI που επηρεάζει την ταχύτητα.

Αξιοπιστία: Ελαχιστοποίηση των κρασαρισμάτων και των προβληματικών updates.

Εμπειρία Χρήστη: Διόρθωση των ασυνεπειών στο περιβάλλον εργασίας.

2. Τα Κύρια Σημεία Τριβής

Το κείμενο αναδεικνύει τους λόγους που οδήγησαν στη δυσαρέσκεια των χρηστών:

Πρόσφατα Σφάλματα (Ιανουάριος 2026): Ενημερώσεις ασφαλείας που προκάλεσαν αδυναμία εκκίνησης (boot failures) και κρασαρίσματα εφαρμογών.

Απαιτήσεις Συστήματος: Η αυστηρή ανάγκη για TPM 2.0 παραμένει εμπόδιο για πολλούς.

Benchmarking: Μελέτες δείχνουν ότι τα Windows 11 υστερούν σε ταχύτητα ακόμα και έναντι παλαιότερων εκδόσεων (π.χ. Windows XP/10) λόγω του μεγάλου αποτυπώματος στο σύστημα.

3. Ιστορικό Υποσχέσεων

Παρά τις νέες δεσμεύσεις, η Microsoft έχει υποσχεθεί παρόμοιες βελτιώσεις και στο παρελθόν:

Δεκέμβριος 2025: Υποσχέσεις για βελτίωση στο gaming και την ταχύτητα του BitLocker.

Agentic OS: Η προσπάθεια ενσωμάτωσης προηγμένης AI (agents) φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη για ένα ελαφρύ και σταθερό λειτουργικό.

Σημείωση: Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα κριθεί από το αν οι ενημερώσεις του 2026 θα σταματήσουν να δημιουργούν νέα προβλήματα τη στιγμή που λύνουν τα παλιά.

