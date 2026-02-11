Τον δρόμο της επιστροφής προς την ΕΡΤ παίρνουν ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος, δύο χρόνια μετά την τελευταία τους παρουσία στη δημόσια τηλεόραση. Το επιτυχημένο δίδυμο της εκπομπής «Αυτός και ο άλλος» ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέο project και διαφορετικό τίτλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews ,οι δύο παρουσιαστές εξασφάλισαν το «πράσινο φως» έπειτα από επαφές με τη διοίκηση της ΕΡΤ και θα βρεθούν στο τιμόνι μιας νέας βραδινής εκπομπής με τίτλο «Ένας κι ένας».

Το νέο talk show θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του ERTnews και θα συνδυάζει την επικαιρότητα με στοιχεία σάτιρας, επιχειρώντας να δώσει μια πιο ανάλαφρη οπτική στο ειδησεογραφικό περιεχόμενο του καναλιού. Η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή βράδυ, θα είναι μεικτή παραγωγή και έχει λάβει έγκριση για συνολικά 31 επεισόδια.

Η επιστροφή των Βαμβακάρη – Γιαννούτσου σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια της ΕΡΤ να ενισχύσει το ERTnews με διαφορετικού ύφους περιεχόμενο, επενδύοντας σε πρόσωπα που έχουν ήδη δοκιμαστεί και αγαπηθεί από το κοινό.

Πηγή: tvnea.com