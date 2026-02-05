2026-02-05 11:52:27
Φωτογραφία για «Πάμε μια βόλτα;»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του MEGA
Κάθε ζωή έχει τη δική της διαδρομή. Και κάθε διαδρομή αξίζει να ακουστεί.

Μια νέα εκπομπή αφιερωμένη στους ανθρώπους και τις ιστορίες τους έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA. Το «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη προσκαλεί το κοινό σε μία αληθινή, βιωματική και βαθιά ανθρώπινη τηλεοπτική εμπειρία.

Κάθε εβδομάδα, η Νίκη Λυμπεράκη συναντά έναν καλεσμένο από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, του Αθλητισμού. Μέσα από ουσιαστική συζήτηση και προσωπική αφήγηση, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του, πέρα από τίτλους, ρόλους και στερεότυπα. Η Νίκη Λυμπεράκη προσεγγίζει τους συνομιλητές της με ουσία, σεβασμό και διεισδυτική ματιά και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για συζητήσεις που έχουν βάθος και νόημα. Με λόγο καθαρό και ουσιαστικό, δίνει χώρο στις ιστορίες να ειπωθούν όπως πραγματικά είναι.

Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» ξεφεύγει από τα όρια μιας κλασικής συνέντευξης. Είναι ένας «χώρος» ειλικρινούς αφήγησης, όπου εμπειρίες, επιλογές και κομβικές στιγμές φωτίζουν τον άνθρωπο πίσω από το όνομα, το έργο και το επίτευγμα. Κάθε επεισόδιο γίνεται μια διαφορετική ιστορία: συγκινητική, αστεία, απρόβλεπτη… αληθινή.


Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη

Σκηνοθεσία - Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου

Αρχισυνταξία - Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη

Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης

Επιμέλεια έρευνας - Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα

Μοντάζ - μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος

Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens

Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA - MEGA 2025-2026

Πηγή: tvnea.com
