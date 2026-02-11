2026-02-11 16:24:16
Φωτογραφία για «Νύχτα αποκαλύψεων»: Τι θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού;

 



Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» ανοίγει έναν τεράστιο φάκελο, που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία: Τα funds, οι καταγγελλόμενες αθέμιτες πρακτικές τους και η νέα απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη. Πλούσιο ρεπορτάζ, συγκλονιστικές ιστορίες και αναλύσεις.

Η εκπομπή, παράλληλα, αναδεικνύει νέες υποθέσεις σοβαρών ιατρικών και χειρουργικών λαθών, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο της έρευνας, μπαίνει ένα ινστιτούτο ομορφιάς.

Στον πάνελ της εκπομπής, φιλοξενούνται οι πρωταγωνιστές των υποθέσεων, ενώ αναλύουν ειδικοί, ψυχολόγοι και νομικοί.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βαμβακάρης – Γιαννούτσος: Επιστρέφουν στην ΕΡΤ με νέα βραδινή εκπομπή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βαμβακάρης – Γιαννούτσος: Επιστρέφουν στην ΕΡΤ με νέα βραδινή εκπομπή
Με θετικό πρόσημο τα διαφημιστικά έσοδα της TV τον Ιανουάριο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με θετικό πρόσημο τα διαφημιστικά έσοδα της TV τον Ιανουάριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βαμβακάρης – Γιαννούτσος: Επιστρέφουν στην ΕΡΤ με νέα βραδινή εκπομπή
Βαμβακάρης – Γιαννούτσος: Επιστρέφουν στην ΕΡΤ με νέα βραδινή εκπομπή
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Μαχαίρι στη μέση για τον Κώστα Τσουρό και την εκπομπή «Το’ χουμε» στον ΣΚΑΪ
Μαχαίρι στη μέση για τον Κώστα Τσουρό και την εκπομπή «Το’ χουμε» στον ΣΚΑΪ
«Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην σημερνή εκπομπή;
«Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην σημερνή εκπομπή;
«Πάμε μια βόλτα;»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του MEGA
«Πάμε μια βόλτα;»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ειδικό έπιπλο TV: Απαραίτητο ή περιττό;
Ειδικό έπιπλο TV: Απαραίτητο ή περιττό;
Ανακοίνωση Ι Ν Αγιου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγιου Νικολάου Αστακού
Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα σφυρίξει και πάλι το επιβατικό τρένο στη Δράμα.
Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα σφυρίξει και πάλι το επιβατικό τρένο στη Δράμα.
11 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη
11 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη
Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπόσχεται δικαιοσύνη και υπερασπίζεται την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα
Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπόσχεται δικαιοσύνη και υπερασπίζεται την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα