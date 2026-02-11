





Με ήπια αλλά σαφή άνοδο κινήθηκε η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση τον Ιανουάριο, δίνοντας θετικό σήμα για την έναρξη του 2026.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της τηλεοπτικής αγοράς, ο πρώτος μήνας του έτους έκλεισε με αύξηση της τάξεως του 5%-6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου κύλησε με επαναλήψεις, ενώ οι πρεμιέρες και τα νέα προγράμματα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα μετά τα μέσα του μήνα.

Παρά τη μεταβατική αυτή περίοδο, τα διαφημιστικά έσοδα κατέγραψαν βελτίωση, επιβεβαιώνοντας ότι η τηλεόραση διατηρεί τη δυναμική της ως βασικό μέσο προβολής για τους διαφημιζόμενους και το 2026.

Πηγή: RealNews

Πηγή: tvnea.com