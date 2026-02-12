2026-02-12 12:50:20
Στην κορυφή των κεντρικών δελτίων ειδήσεων βρέθηκε το Alpha News με 13,1%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας στη συγκεκριμένη ζώνη.

Το Star News ακολούθησε με 11,9%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία, ενώ τα Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων σημείωσαν 8,9%, σε μια συγκρατημένη επίδοση.

Πιο πίσω βρέθηκε το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ με 6,4%, ενώ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων  (ΕΡΤ) κατέγραψε 4,2%. Ιδιαίτερα χαμηλά κινήθηκε το ANT1 News – Κεντρικό Δελτίο με μόλις 3,5%, σε μια επίδοση που προβληματίζει .



Πηγή: tvnea.com
