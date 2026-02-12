2026-02-12 21:33:00

Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και... διασκεδαστικά για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα", απλά με ένα "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω Γλωσσάρι ενότητας - Με μια ματιά (Βιβλίο Μαθητή) (ebooks.edu.gr)



Όλη η ενότητα σε μια παρουσίαση (Θ. Αρβανιτίδης)



Εννοιολογικός χάρτης - Θερμότητα (Μ. Ζώραπας)



Εννοιολογικός χάρτης - Θερμότητα (Φωτόδεντρο)



Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)



Ο εκατομμυριούχος της θερμότητας (χωρίς χρόνο) (Θ. Αρβανιτίδης)



Ο εκατομμυριούχος της θερμότητας (με χρόνο) (Θ. Αρβανιτίδης)



Quiz ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)



Σταυρόλεξο ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)



Εκτυπώσιμα επαναληπτικά:



Επαναληπτικό 1



Επαναληπτικό 2



Επαναληπτικό 3

