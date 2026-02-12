2026-02-12 21:33:00
Φωτογραφία για Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα Θερμοκρασία - Θερμότητα - Επανάληψη
Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και... διασκεδαστικά για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα", απλά με ένα "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω Γλωσσάρι ενότητας - Με μια ματιά (Βιβλίο Μαθητή) (ebooks.edu.gr)

Όλη η ενότητα σε μια παρουσίαση (Θ. Αρβανιτίδης)

Εννοιολογικός χάρτης - Θερμότητα (Μ. Ζώραπας)

Εννοιολογικός χάρτης - Θερμότητα (Φωτόδεντρο)

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)

Ο εκατομμυριούχος της θερμότητας (χωρίς χρόνο) (Θ. Αρβανιτίδης)

Ο εκατομμυριούχος της θερμότητας (με χρόνο) (Θ. Αρβανιτίδης)

Quiz ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)

Σταυρόλεξο ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)

Εκτυπώσιμα επαναληπτικά:

Επαναληπτικό 1

Επαναληπτικό 2

Επαναληπτικό 3
