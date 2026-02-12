2026-02-12 21:33:00
Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και... διασκεδαστικά για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα", απλά με ένα "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω Γλωσσάρι ενότητας - Με μια ματιά (Βιβλίο Μαθητή) (ebooks.edu.gr)
Όλη η ενότητα σε μια παρουσίαση (Θ. Αρβανιτίδης)
Εννοιολογικός χάρτης - Θερμότητα (Μ. Ζώραπας)
Εννοιολογικός χάρτης - Θερμότητα (Φωτόδεντρο)
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)
Ο εκατομμυριούχος της θερμότητας (χωρίς χρόνο) (Θ. Αρβανιτίδης)
Ο εκατομμυριούχος της θερμότητας (με χρόνο) (Θ. Αρβανιτίδης)
Quiz ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)
Σταυρόλεξο ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)
Εκτυπώσιμα επαναληπτικά:
Επαναληπτικό 1
Επαναληπτικό 2
Επαναληπτικό 3
