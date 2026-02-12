Μια ανακοίνωση που άναψε… φωτιές έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στον αέρα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως από τη Δευτέρα εντάσσεται στην εκπομπή ένα νέο πρόσωπο, το οποίο χαρακτήρισε «δυνατή προσθήκη», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του.

Ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα με άποψη και βαρύτητα στον λόγο της, με την οποία –όπως ανέφερε– συχνά διαφωνεί, αλλά εκτιμά ιδιαίτερα. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα βρίσκεται στο πάνελ με τη σταθερή ομάδα, αλλά θα συμμετέχει με διαφορετικό ρόλο στη ροή της εκπομπής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, το πρόσωπο που ετοιμάζεται να ενταχθεί στο «Πρωινό» είναι ο Γρηγόρης Μελάς. Ο έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή παρουσία στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και αιχμηρό σχολιασμό αναμένεται να δώσει νέο στίγμα στην εκπομπή, ενισχύοντας το κομμάτι της ανάλυσης και της κριτικής γύρω από την τηλεοπτική επικαιρότητα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα η συνεργασία, πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Γρηγόρης Μελάς είναι γνωστός για τον ευθύ λόγο του και τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του, στοιχεία που μπορούν να προσδώσουν δυναμική και ένταση στον διάλογο της εκπομπής.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση και η πρώτη του εμφάνιση στο πλατό από τη Δευτέρα, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πηγή: tvnea.com