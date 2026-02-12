2026-02-12 15:45:14
Φωτογραφία για Λιάγκας: Νέα προσθήκη-έκπληξη στο «Πρωινό» – Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com μπαίνει ο ...

Μια ανακοίνωση που άναψε… φωτιές έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στον αέρα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως από τη Δευτέρα εντάσσεται στην εκπομπή ένα νέο πρόσωπο, το οποίο χαρακτήρισε «δυνατή προσθήκη», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του.

Ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα με άποψη και βαρύτητα στον λόγο της, με την οποία –όπως ανέφερε– συχνά διαφωνεί, αλλά εκτιμά ιδιαίτερα. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα βρίσκεται στο πάνελ με τη σταθερή ομάδα, αλλά θα συμμετέχει με διαφορετικό ρόλο στη ροή της εκπομπής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, το πρόσωπο που ετοιμάζεται να ενταχθεί στο «Πρωινό» είναι ο Γρηγόρης Μελάς. Ο έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή παρουσία στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και αιχμηρό σχολιασμό αναμένεται να δώσει νέο στίγμα στην εκπομπή, ενισχύοντας το κομμάτι της ανάλυσης και της κριτικής γύρω από την τηλεοπτική επικαιρότητα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα η συνεργασία, πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Γρηγόρης Μελάς είναι γνωστός για τον ευθύ λόγο του και τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του, στοιχεία που μπορούν να προσδώσουν δυναμική και ένταση στον διάλογο της εκπομπής.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση και η πρώτη του εμφάνιση στο πλατό από τη Δευτέρα, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το τρένο είναι μονόδρομος για την Κρήτη – Τα παραδείγματα σε Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το τρένο είναι μονόδρομος για την Κρήτη – Τα παραδείγματα σε Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία
Τι ανακοίνωσε το OPEN για την πρεμιέρα του Just the 2 of Us;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι ανακοίνωσε το OPEN για την πρεμιέρα του Just the 2 of Us;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λιάγκας στο Πρωινό: «Ένας καλός συνάδελφος, αλλά αν τα έχει πιάσει…»
Λιάγκας στο Πρωινό: «Ένας καλός συνάδελφος, αλλά αν τα έχει πιάσει…»
«Λιάγκας για την τηλεόραση το “Πρωινό” και η σπόντα στον ΑΝΤ1: Τρεισήμισι ώρες; Θα βαριόμουν κι εγώ να μας δω»
«Λιάγκας για την τηλεόραση το “Πρωινό” και η σπόντα στον ΑΝΤ1: Τρεισήμισι ώρες; Θα βαριόμουν κι εγώ να μας δω»
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΑΤΡΑ-SOS για τον Γλαύκο: Στα όριά του το ποτάμι – «Ανάσα» από τη γέφυρα του ΟΣΕ
ΠΑΤΡΑ-SOS για τον Γλαύκο: Στα όριά του το ποτάμι – «Ανάσα» από τη γέφυρα του ΟΣΕ
ΟΣΕ: Διαγωνισμός ύψους πάνω από 5 εκατ. ευρώ για τη ριζική ανακαίνιση του ‘’Σταθμού Λαρίσης’’
ΟΣΕ: Διαγωνισμός ύψους πάνω από 5 εκατ. ευρώ για τη ριζική ανακαίνιση του ‘’Σταθμού Λαρίσης’’
Κατά προτεραιότητα έρευνα για σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων και συντήρηση τροχαίου υλικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κατά προτεραιότητα έρευνα για σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων και συντήρηση τροχαίου υλικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για Alpha – Χαμηλή επίδοση για ΑΝΤ1
Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για Alpha – Χαμηλή επίδοση για ΑΝΤ1
Prime Time ζώνη: Δυνατό προβάδισμα για την κλήρωση του «Sing for Greece 2026» – Ψηλά και το «Να μ’ αγαπάς»
Prime Time ζώνη: Δυνατό προβάδισμα για την κλήρωση του «Sing for Greece 2026» – Ψηλά και το «Να μ’ αγαπάς»