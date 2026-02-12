2026-02-12 21:52:56
Φωτογραφία για Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Προκάλεσε πρόβλημα στη λειτουργία του και δημιούργησε συνθήκες υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.Υπόθεση διακεκριμένης κλοπής καλωδίων φωτοσήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια του δικτύου και δημιούργησε πολύ σοβαρό κίνδυνο στην απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των συρμών και sidirodromikanea
