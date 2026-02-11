2026-02-11 22:35:54

Το τελευταίο ΦΕ για την ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα" έχει να κάνει με τη διάδοσή της με ακτινοβολία, όπως ακριβώς θερμαίνει ο Ήλιος τη Γη. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να δείτε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία (Εγκύκλιος Παιδεία)



Παρουσίαση ΦΕ (Γ. Ζερβός)



Ηλιακή ακτινοβολία και φαινόμενο του θερμοκηπίου (Κ. Παπαδόπουλος)



Το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ψηφιακή απεικόνιση) (climate.nasa.gov)



Κλίμακες μέτρησης θερμοκρασίας (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)



Παρουσίαση ΦΕ (Θ. Αρβανιτίδης)



Το ΦΕ συμπληρωμένο (Θ. Αρβανιτίδης)



Παρουσίαση ΦΕ (Α. Χαραλάμπους)



Κύματα θερμικής ακτινοβολίας (προτάσεις για πειράματα) (ΕΚΦΕ Χανίων)



Παρουσίαση και βίντεο ΦΕ:



Από τον Χ. Χαρμπή.

