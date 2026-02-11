2026-02-11 22:35:54
Φωτογραφία για Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα Θερμοκρασία - Θερμότητα - Φύλλο Εργασίας 3
Το τελευταίο ΦΕ για την ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα" έχει να κάνει με τη διάδοσή της με ακτινοβολία, όπως ακριβώς θερμαίνει ο Ήλιος τη Γη. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να δείτε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία (Εγκύκλιος Παιδεία)

Παρουσίαση ΦΕ (Γ. Ζερβός)

Ηλιακή ακτινοβολία και φαινόμενο του θερμοκηπίου (Κ. Παπαδόπουλος)

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ψηφιακή απεικόνιση) (climate.nasa.gov)

Κλίμακες μέτρησης θερμοκρασίας (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)

Παρουσίαση ΦΕ (Θ. Αρβανιτίδης)

Το ΦΕ συμπληρωμένο (Θ. Αρβανιτίδης)

Παρουσίαση ΦΕ (Α. Χαραλάμπους)

Κύματα θερμικής ακτινοβολίας (προτάσεις για πειράματα) (ΕΚΦΕ Χανίων)

Παρουσίαση και βίντεο ΦΕ:

Από τον Χ. Χαρμπή.
