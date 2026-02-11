2026-02-11 22:35:54
Το τελευταίο ΦΕ για την ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα" έχει να κάνει με τη διάδοσή της με ακτινοβολία, όπως ακριβώς θερμαίνει ο Ήλιος τη Γη. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να δείτε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία (Εγκύκλιος Παιδεία)
Παρουσίαση ΦΕ (Γ. Ζερβός)
Ηλιακή ακτινοβολία και φαινόμενο του θερμοκηπίου (Κ. Παπαδόπουλος)
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ψηφιακή απεικόνιση) (climate.nasa.gov)
Κλίμακες μέτρησης θερμοκρασίας (Φωτόδεντρο - ανοίγει με flashplayer_32_sa_debug)
Παρουσίαση ΦΕ (Θ. Αρβανιτίδης)
Το ΦΕ συμπληρωμένο (Θ. Αρβανιτίδης)
Παρουσίαση ΦΕ (Α. Χαραλάμπους)
Κύματα θερμικής ακτινοβολίας (προτάσεις για πειράματα) (ΕΚΦΕ Χανίων)
Παρουσίαση και βίντεο ΦΕ:
Από τον Χ. Χαρμπή.
