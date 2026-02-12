Ο «πάγος έσπασε» και το πάρτι, επιτέλους, ξεκινά!

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επιστροφή!

Σε δύο ημέρες το εκρηκτικό «Just the 2 of Us» έρχεται στο OPEN

πιο συναρπαστικό από ποτέ,

με τον ένα και μοναδικό Νίκο Κοκλώνη!

Πρεμιέρα το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου στις 20:00

Από αυτό το Σάββατο, όπου κι αν βρισκόμαστε και ό,τι και αν κάνουμε, ενωνόμαστε όλοι μαζί στην πιο χαρούμενη, κεφάτη και ζεστή παρέα, καλεσμένοι στο πιο απίθανο και διασκεδαστικό πάρτυ! Το πολυαναμενόμενο «Just the 2 of Us»!

Μοναδικός οικοδεσπότης, backstage...βγαλμένο από παραμύθι, αναπάντεχοι συνδυασμοί, ζευγάρια έκπληξη, γνωστοί, αλλά και απρόσμενοι, guest κριτές, οι πιο αγαπημένοι καλλιτέχνες σε special εμφανίσεις, και τα Σαββατόβραδα, παίρνουν νόημα και φωτιά!

Ο 7ος κύκλος του «Just the 2 of Us», με τον απόλυτο showman Νίκο Κοκλώνη, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου στις 20:00 στο OPEN προσκαλώντας μας στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, πιο φρέσκο, πιο λαμπερό, πιο παρεΐστικο και πιο … ξεσηκωτικό από ποτέ.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη βραδιά! Εντυπωσιακά σκηνικά, δυνατές ερμηνείες, ανατροπές και μοναδικές συνεργασίες συνθέτουν το σκηνικό ενός Σαββατόβραδου που κανείς δε θέλει να χάσει. Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό και μας ενώνει όλους σε απολαυστικές βραδιές αυθεντικής διασκέδασης.

Ζευγάρια-έκπληξη με ανατρεπτικές συμπράξεις αγαπημένων προσώπων από τον χώρο της showbiz και καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανεβαίνουν στη σκηνή για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ποιοι θα ξεχωρίσουν και θα καταπλήξουν την κριτική επιτροπή, αλλά και ποιοι θα γίνουν οι αγαπημένοι του κοινού;

Στο backstage, το σύγχρονο παραμύθι ζωντανεύει, με την εκθαμβωτική Modern Cinderella να βρίσκει.. το γοβάκι της και να μεταμορφώνεται – κυριολεκτικά - σε πριγκίπισσα, δίπλα στον αγαπημένο και ξεχωριστό Τρύφωνα Σαμαρά. Μαζί θα υποδέχονται τα ζευγάρια μετά την ερμηνεία τους!

Ο πάγος έσπασε! Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο OPEN για να μετατρέψει κάθε Σάββατο σε γιορτή!

Σας περιμένουμε!

Πρεμιέρα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 20:00 και κάθε Σάββατο ζωντανά την ίδια ώρα

«Just the 2 of Us», με τον Νίκο Κοκλώνη!

Συντονιστείτε στο OPEN!







Πηγή: tvnea.com