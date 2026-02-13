2026-02-13 10:04:21

«Διπλή» Πρόσκληση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου (στην Αθήνα) αλλά και του αντίστοιχου Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών (Σταθμού Λαρίσης) με στόχο τη δημιουργία πόλων πολιτισμού και εστίασης υψηλού επιπέδου, καθώς και την ανάπτυξη συμπληρωματικών χρήσεων στο ευρύτερο γήπεδο, απευθύνει προς ενδιαφερόμενους η ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρική του sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ