Ο ΕΟΦ και οι αρμόδιοι φορείς ανάρτησαν προς διαβούλευση τον Αναθεωρημένο Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Θετική Λίστα) (Φεβρουάριος 2026), μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία “LISTA_INPUT” και “LISTA_INPUT_N3816”.
Πρόκειται για το αρχείο που, αφού οριστικοποιηθεί και δημοσιευτεί, θα καθορίσει ποια σκευάσματα θα αποζημιώνονται και με ποιους όρους.
Η ουσία για το φαρμακείο είναι ότι η διαβούλευση:
προσθέτει νέες γραμμές/κωδικούς (νέα σκευάσματα, νέες συσκευασίες/συνδυασμοί),
αφαιρεί ορισμένα παλαιότερα,
και σε κάποιες περιπτώσεις “μετακινεί” σκευάσματα μεταξύ λιστών (κλασική θετική ↔ ν.3816/ΦΥΚ).Αριθμητικά συμπεράσματα (τι αλλάζει συνολικά)
Με βάση τη σύγκριση Σεπ. 2025 → Φεβ. 2026:Κύριος κατάλογος (LISTA_INPUT)
Προσθήκες: +85 κωδικοί (+48 ονομασίες)
Αφαιρέσεις: −12 κωδικοί (−11 ονομασίες): CIBACEN, NIMBEX, OVESTIN, RULID, SIBELIUM, TARKA, TAVANIC, ULTIVA, ZOSTAVAX, ZOVIRAX και επίσης JORVEZA (δες αμέσως πιο κάτω).Κατάλογος ν.3816 (LISTA_INPUT_N3816)
Προσθήκες: +55 κωδικοί (+29 ονομασίες)
Αφαιρέσεις: −5 κωδικοί (−4 ονομασίες): FORSTEO, INTEGRILIN, NUCALA, ZEJULAΣημαντική μετακίνηση μεταξύ λιστών
Το JORVEZA δεν “εξαφανίζεται”: φεύγει από τον κύριο κατάλογο και εμφανίζεται πλέον στον κατάλογο ν.3816 (δηλαδή αλλάζει καθεστώς/κανάλι).
Σημείωση: Τα παραπάνω είναι “λογιστικά” συμπεράσματα από τα αρχεία της διαβούλευσης (κωδικοί/γραμμές). Η τελική λίστα μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τα σχόλια/διορθώσεις.Τι “μπαίνει” – τι να περιμένουμε στο φαρμακείο
Στον κύριο κατάλογο εμφανίζονται αρκετές νέες γραμμές που αφορούν:
νέους συνδυασμούς/γενόσημα (π.χ. συνδυασμοί στατινών/εζετιμίμπης, αντιπηκτικά, εισπνεόμενα κ.ά.),
νέα σκευάσματα/εμπορικές ονομασίες που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη ανάρτηση διαβούλευσης,
πιθανές αλλαγές σε τρόπο διάθεσης (φαρμακείου vs νοσοκομειακή χρήση) όπου αυτό αναγράφεται.
Παράλληλα, βλέπουμε και αφαιρέσεις γνωστών ονομασιών (ενδεικτικά: TAVANIC, ZOVIRAX, OVESTIN, ZOSTAVAX κ.λπ.), κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι, όταν εφαρμοστεί η τελική λίστα, αυτά μπορεί να μην αποζημιώνονται πλέον με τον ίδιο τρόπο/καθεστώς.
Ξεχωριστή μνεία αξίζει στο LADOSOLE, το οποίο εμφανίζεται στα νέα σκευάσματα που αναμένεται να ενταχθούν όταν εφαρμοστεί η νέα Θετική Λίστα.
Για τους συναδέλφους που το παρακολουθούν:
το LADOSOLE αποτελεί τη μετεξέλιξη/νέα εμπορική συνέχεια του Ladose (ονομαστική μετάβαση/νέα γραμμή στο αρχείο), άρα είναι σημαντικό:
να υπάρχει ενημέρωση στο φαρμακείο ώστε να αποφευχθούν λάθη στην αναζήτηση/παραγγελιοληψία/εκτέλεση,
να γίνει εγκαίρως ο απαραίτητος έλεγχος σε λογισμικά/καταλόγους όταν ενεργοποιηθεί η τελική λίστα
Ποια σκευάσματα «μπαίνουν» τώρα (σε σχέση με τη διαβούλευση Σεπ. 2025) A. Κύριος κατάλογος (LISTA_INPUT)
+85 νέοι κωδικοί που αντιστοιχούν σε 48 εμπορικές ονομασίες (νέες γραμμές/συσκευασίες που δεν υπήρχαν στη διαβούλευση 09/2025).
Οι 48 νέες εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στη διαβούλευση Φεβρ. 2026 είναι:
ACMEFRONT, ADEFOCIN, ALFAGEM, APICLODEM, APIXABAN/ARITI, BECLOMETHASONE+FORMOTEROL/STADA, BILAZ, CORDESLON N, COVERAM INITIO, DAPAGLUT, DULOXETINE VIATRIS, ECZATOPE DERM, EKLIPO, ELECTROLYTE/COOPER, ELUCIREM, EPISPOT GEL, EZETIMIBE+ATORVASTATIN/MEDICAIR, EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RENER, HEDIMAL, ITRAZOL NEW, JATOREZ, KANILAD OS, LADOSOLE, LIPOLIO, MANNITOL/COOPER, MIRABEGRON/STADA, OLMESARTAN+AMLODIPINE+HYDROCHLOROTHIAZIDE/VELKA, PIXXOSCAN, POMINOL, PREDNISOLONE/EXCESS MED, RALPECIN, RANANGE, RANOLAZINE/SANDOZ, RIVAROXABAN/MEDIAPHARM, ROXAZA, SEDOPAN, SHECALAM, SITAGLIPTIN/IASIS, SOFTACORT, STERDAX, TIOTROPIUM/STADA, TIRTOX, TORESIX, TREVICOPTO, TREVICOPTO DUO, UTROGESTAN, VALOMINDO, ZORTAL.
+55 νέοι κωδικοί που αντιστοιχούν σε 29 εμπορικές ονομασίες.
Οι 29 νέες εμπορικές ονομασίες (σε σχέση με 09/2025) είναι:
APREMILAST/ANABIOSIS, AQUIPTA, DEXMEDETOMIDINE/ARITI, ELTROMBOPAG ACCORD, ELTROMBOPAG/ANABIOSIS, ELTROMBOPAG/STADA, FADISA, FAMPRIDINE/STADA, FEPLE, GURDATOL, ILARIS, INZAMODA, JORVEZA, JUBEREQ, NINTEDANIB/AHCL, OMLYCLO, OMVOH, OSVYRTI, POKYDY, POMALIDOMIDE/ANABIOSIS, POMALIDOMIDE/ARITI, PRISTEP, PYZCHIVA, SKYRIZI, TERIFLUNOMIDE/TEVA, TRABECTEDIN ACCORD, UZPRUVO, VAPTELIA, YESINTEK.
