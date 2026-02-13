Ο ΕΟΦ και οι αρμόδιοι φορείς ανάρτησαν προς διαβούλευση τον Αναθεωρημένο Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Θετική Λίστα) (Φεβρουάριος 2026), μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία “LISTA_INPUT” και “LISTA_INPUT_N3816”.

Πρόκειται για το αρχείο που, αφού οριστικοποιηθεί και δημοσιευτεί, θα καθορίσει ποια σκευάσματα θα αποζημιώνονται και με ποιους όρους.

Η ουσία για το φαρμακείο είναι ότι η διαβούλευση:

προσθέτει νέες γραμμές/κωδικούς (νέα σκευάσματα, νέες συσκευασίες/συνδυασμοί),

αφαιρεί ορισμένα παλαιότερα,

και σε κάποιες περιπτώσεις “μετακινεί” σκευάσματα μεταξύ λιστών (κλασική θετική ↔ ν.3816/ΦΥΚ).

Αριθμητικά συμπεράσματα (τι αλλάζει συνολικά)

Με βάση τη σύγκριση Σεπ. 2025 → Φεβ. 2026:

Κύριος κατάλογος (LISTA_INPUT)

Προσθήκες: +85 κωδικοί (+48 ονομασίες)

Αφαιρέσεις: −12 κωδικοί (−11 ονομασίες): CIBACEN, NIMBEX, OVESTIN, RULID, SIBELIUM, TARKA, TAVANIC, ULTIVA, ZOSTAVAX, ZOVIRAX και επίσης JORVEZA (δες αμέσως πιο κάτω).

Κατάλογος ν.3816 (LISTA_INPUT_N3816)

Προσθήκες: +55 κωδικοί (+29 ονομασίες)

Αφαιρέσεις: −5 κωδικοί (−4 ονομασίες): FORSTEO, INTEGRILIN, NUCALA, ZEJULA

Σημαντική μετακίνηση μεταξύ λιστών

Το JORVEZA δεν “εξαφανίζεται”: φεύγει από τον κύριο κατάλογο και εμφανίζεται πλέον στον κατάλογο ν.3816 (δηλαδή αλλάζει καθεστώς/κανάλι).

Σημείωση: Τα παραπάνω είναι “λογιστικά” συμπεράσματα από τα αρχεία της διαβούλευσης (κωδικοί/γραμμές). Η τελική λίστα μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τα σχόλια/διορθώσεις.

Τι “μπαίνει” – τι να περιμένουμε στο φαρμακείο

Στον κύριο κατάλογο εμφανίζονται αρκετές νέες γραμμές που αφορούν:

νέους συνδυασμούς/γενόσημα (π.χ. συνδυασμοί στατινών/εζετιμίμπης, αντιπηκτικά, εισπνεόμενα κ.ά.),

νέα σκευάσματα/εμπορικές ονομασίες που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη ανάρτηση διαβούλευσης,

πιθανές αλλαγές σε τρόπο διάθεσης (φαρμακείου vs νοσοκομειακή χρήση) όπου αυτό αναγράφεται.

Παράλληλα, βλέπουμε και αφαιρέσεις γνωστών ονομασιών (ενδεικτικά: TAVANIC, ZOVIRAX, OVESTIN, ZOSTAVAX κ.λπ.), κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι, όταν εφαρμοστεί η τελική λίστα, αυτά μπορεί να μην αποζημιώνονται πλέον με τον ίδιο τρόπο/καθεστώς.

Ξεχωριστή μνεία αξίζει στο LADOSOLE, το οποίο εμφανίζεται στα νέα σκευάσματα που αναμένεται να ενταχθούν όταν εφαρμοστεί η νέα Θετική Λίστα.

Για τους συναδέλφους που το παρακολουθούν:



το LADOSOLE αποτελεί τη μετεξέλιξη/νέα εμπορική συνέχεια του Ladose (ονομαστική μετάβαση/νέα γραμμή στο αρχείο), άρα είναι σημαντικό:

να υπάρχει ενημέρωση στο φαρμακείο ώστε να αποφευχθούν λάθη στην αναζήτηση/παραγγελιοληψία/εκτέλεση,

να γίνει εγκαίρως ο απαραίτητος έλεγχος σε λογισμικά/καταλόγους όταν ενεργοποιηθεί η τελική λίστα

Ποια σκευάσματα «μπαίνουν» τώρα (σε σχέση με τη διαβούλευση Σεπ. 2025) A. Κύριος κατάλογος (LISTA_INPUT)

+85 νέοι κωδικοί που αντιστοιχούν σε 48 εμπορικές ονομασίες (νέες γραμμές/συσκευασίες που δεν υπήρχαν στη διαβούλευση 09/2025).

Οι 48 νέες εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στη διαβούλευση Φεβρ. 2026 είναι:



ACMEFRONT, ADEFOCIN, ALFAGEM, APICLODEM, APIXABAN/ARITI, BECLOMETHASONE+FORMOTEROL/STADA, BILAZ, CORDESLON N, COVERAM INITIO, DAPAGLUT, DULOXETINE VIATRIS, ECZATOPE DERM, EKLIPO, ELECTROLYTE/COOPER, ELUCIREM, EPISPOT GEL, EZETIMIBE+ATORVASTATIN/MEDICAIR, EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RENER, HEDIMAL, ITRAZOL NEW, JATOREZ, KANILAD OS, LADOSOLE, LIPOLIO, MANNITOL/COOPER, MIRABEGRON/STADA, OLMESARTAN+AMLODIPINE+HYDROCHLOROTHIAZIDE/VELKA, PIXXOSCAN, POMINOL, PREDNISOLONE/EXCESS MED, RALPECIN, RANANGE, RANOLAZINE/SANDOZ, RIVAROXABAN/MEDIAPHARM, ROXAZA, SEDOPAN, SHECALAM, SITAGLIPTIN/IASIS, SOFTACORT, STERDAX, TIOTROPIUM/STADA, TIRTOX, TORESIX, TREVICOPTO, TREVICOPTO DUO, UTROGESTAN, VALOMINDO, ZORTAL.

B. Κατάλογος ν.3816 (LISTA_INPUT_N3816)

+55 νέοι κωδικοί που αντιστοιχούν σε 29 εμπορικές ονομασίες.

Οι 29 νέες εμπορικές ονομασίες (σε σχέση με 09/2025) είναι:



APREMILAST/ANABIOSIS, AQUIPTA, DEXMEDETOMIDINE/ARITI, ELTROMBOPAG ACCORD, ELTROMBOPAG/ANABIOSIS, ELTROMBOPAG/STADA, FADISA, FAMPRIDINE/STADA, FEPLE, GURDATOL, ILARIS, INZAMODA, JORVEZA, JUBEREQ, NINTEDANIB/AHCL, OMLYCLO, OMVOH, OSVYRTI, POKYDY, POMALIDOMIDE/ANABIOSIS, POMALIDOMIDE/ARITI, PRISTEP, PYZCHIVA, SKYRIZI, TERIFLUNOMIDE/TEVA, TRABECTEDIN ACCORD, UZPRUVO, VAPTELIA, YESINTEK.

Farmakopoioi





farmakopoioi