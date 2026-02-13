2026-02-13 13:02:14
Φωτογραφία για Βασίλειος Καλόγηρος :Κύριε δήμαρχε, αντιδήμαρχε, πρόεδρε - Δείξτε κάποια κατανόηση για τους αγροτικούς δρόμους



πηγη Βασιλειος Καλογηρος 

Σεβαστείτε μας..



Κυριε δήμαρχε, αντιδήμαρχε , πρόεδρε 

Δείξτε κάποια κατανόηση για τους αγροτικούς δρόμους. Δεν μπορούμε  να μεταφέρουμε τις ζωοτροφές στις μονάδες μας, επίσης υποφέρουμε να παραδώσουμε την παραγωγή μας στις γαλακτοβιομηχανιες.....

Διαβάστε Περισσότερα... Βασίλειος Καλόγηρος :Κύριε δήμαρχε, αντιδήμαρχε, πρόεδρε - Δείξτε κάποια κατανόηση για τους αγροτικούς δρόμους - Φωτογραφία 2
