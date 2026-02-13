Βασίλειος Καλόγηρος :Κύριε δήμαρχε, αντιδήμαρχε, πρόεδρε - Δείξτε κάποια κατανόηση για τους αγροτικούς δρόμους
2026-02-13 13:02:14
πηγη Βασιλειος Καλογηρος
Σεβαστείτε μας..
Κυριε δήμαρχε, αντιδήμαρχε , πρόεδρε
Δείξτε κάποια κατανόηση για τους αγροτικούς δρόμους. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τις ζωοτροφές στις μονάδες μας, επίσης υποφέρουμε να παραδώσουμε την παραγωγή μας στις γαλακτοβιομηχανιες.....
