2026-02-13 15:33:06
Φωτογραφία για Το σόι σου - Παύλος Ορκόπουλος: Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία της σειράς



Ο Παύλος Ορκόπουλος, ο ήσυχος Μενέλαος Τριανταφύλλου από τη σειρά «Το σόι σου», ήταν σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου και μίλησε για το ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά.

«Έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τον Μενέλαο, αντλώ από την καθημερινότητά μου στοιχεία και καλούμαι να τα άνω πράξη στο Σόι σου» είπε ο αγαπημένος ηθοποιός για να συνεχίσει λέγοντας πως «το σόι σου είναι μία οικογενειακή κατάσταση και προσέχουμε πάρα πολύ με τους συναδέλφους μου, επειδή απευθυνόμαστε και σε παιδιά, τις συμπεριφορές μας και τις σχέσεις μας. Αυτό βγαίνει προς τα έξω και εισπράττουμε, από τα παιδιά, απίστευτη αγάπη και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι’ αυτό».

Για το ποιο είναι το στοιχείο που κατέστησε την επιτυχία της σειράς και την αγάπη του κόσμου, ο ηθοποιός δήλωσε: «Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία. Ήμουν σίγουρος ότι αν επαναληφθεί θα έχει επιτυχία, γιατί είχαμε δημιουργήσει πάρα πολύ καλές σχέσεις στα 5 χρόνια, αυτό είχε γίνει αποδεκτό από τον κόσμο και οι επαναλήψεις είχαν μεγάλη τηλεθέαση

. Ακόμα και ο τρόπος που μας πλησίαζε ο κόσμος έξω, στην καθημερινότητά μας και ήταν τέτοιες οι εκδηλώσεις που ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Και από την άλλη, είναι φυσικά και οι μεταξύ μας σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει, οι χαρακτήρες μας και ο σεβασμός. Το κάθε επεισόδιο δεν είναι δεδομένο και το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι πρώτη φορά και προσέχουμε πάρα πολύ».

Για τον «Μενέλαο», είπε: «Σέβομαι πολύ τον Μενέλαο και είμαι ευτυχής, διότι αυτό βγαίνει προς τα έξω και ‘αγκαλιάζει’ τα παιδιά τα οποία εκφράζονται με αγάπη. Θα πρέπει να μιλάμε ώρες για τον τρόπο που εκφράζονται τα παιδιά… Αγαπάω πολύ τα παιδιά και νομίζω ότι είμαι και καλός παππούς, διότι βλέπω στα εγγόνια μου την αγάπη που μου εκφράζουν όταν συναντιόμαστε και μέσα από τα μάτια τους και μέσα από τις εκδηλώσεις τους. Είναι κάτι εξαίρετο».

Για τα γυρίσματα, είπε: «Τα γυρίσματα είναι πολύ κουραστικά, αλλά πάμε με καλή διάθεση γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ όμορφες καταστάσεις».

Τέλος, μας εξομολογείται ότι μόνο μία φορά έχει πάρει το κινητό του πλατό, το 2016, γιατί περίμενε να του πουν ότι γεννήθηκε ο εγγονός του!





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πόλεις που σχεδιάστηκαν από το μηδέν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πόλεις που σχεδιάστηκαν από το μηδέν
Παρέμβαση Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού – Η επιστολή του
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρέμβαση Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού – Η επιστολή του
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός και η κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Μπαμπινιωτών Ξηρομέρου «Χριστόδουλος Παμπλέκης»(φωτο -βίντεο)
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός και η κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Μπαμπινιωτών Ξηρομέρου «Χριστόδουλος Παμπλέκης»(φωτο -βίντεο)
Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου»: Θερμή υποδοχή του κοινού στην avant-premiere της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ
Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου»: Θερμή υποδοχή του κοινού στην avant-premiere της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ
«Αύριο»: Καθήλωσε το κοινό η προβολή της νέας σειράς της ΕΡΤ
«Αύριο»: Καθήλωσε το κοινό η προβολή της νέας σειράς της ΕΡΤ
Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι»
Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι»
Γιώργος Λιάγκας για Παπανώτα και Happy Day: Πραγματικά τώρα; Δεν κάναμε πατάτα αλλά μας ζηλεύουν επειδή έχουμε επιτυχία»;
Γιώργος Λιάγκας για Παπανώτα και Happy Day: Πραγματικά τώρα; Δεν κάναμε πατάτα αλλά μας ζηλεύουν επειδή έχουμε επιτυχία»;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σκίαση σε αυλές και μπαλκόνια: Λειτουργικές λύσεις με φυσικά υλικά
Σκίαση σε αυλές και μπαλκόνια: Λειτουργικές λύσεις με φυσικά υλικά
Νέα Θετική Λίστα προς διαβούλευση (02/2026): Τι μπαίνει, τι βγαίνει και τι αλλάζει
Νέα Θετική Λίστα προς διαβούλευση (02/2026): Τι μπαίνει, τι βγαίνει και τι αλλάζει
Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) – Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό
Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) – Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό
Φυτά που καθαρίζουν τον αέρα: Μύθοι και πραγματικότητα
Φυτά που καθαρίζουν τον αέρα: Μύθοι και πραγματικότητα
Βασίλειος Καλόγηρος :Κύριε δήμαρχε, αντιδήμαρχε, πρόεδρε - Δείξτε κάποια κατανόηση για τους αγροτικούς δρόμους
Βασίλειος Καλόγηρος :Κύριε δήμαρχε, αντιδήμαρχε, πρόεδρε - Δείξτε κάποια κατανόηση για τους αγροτικούς δρόμους