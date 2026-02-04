Καθήλωσε το κοινό η αποκλειστική προβολή της νέας σειράς «Αύριο» του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δημοσιογράφων, συντελεστών και ηθοποιών της σειράς, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, και θα κάνει πρεμιέρα στο νέο ERTFLIX την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια.Η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού που επαίνεσε την αγωνιώδη πλοκή, τις δυνατές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική καθώς είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή, μάλιστα, εθελοντών διασωστών.Το «Αύριο» είναι η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, που καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.«Το “Αύριο” είναι μια σειρά για την ανθρώπινη ζωή, για την αυτοθυσία των διασωστών, αυτών που πάντα βρίσκονται εκεί που τους χρειαζόμαστε και καταφέρνουν να κάνουν αυτό που φαίνεται αδύνατο, μια σειρά για τη σημασία να μπορείς να κρατιέσαι όταν όλα σε τραβάνε προς τα κάτω» τόνισε η Μαρία Κοζάκου, γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ.Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η σειρά θα προβληθεί στην επερχόμενη Berlinale στο πλαίσιο του Series Market, με στόχο να ταξιδέψει στη διεθνή τηλεοπτική αγορά. «Είναι ακόμη μία προσπάθεια της ΕΡΤ, μαζί με σημαντικούς δημιουργούς, να είμαστε εξωστρεφείς, να περάσουμε τα σύνορα να μιλήσουμε κι άλλες γλώσσες, είναι ένα ακόμη βήμα στήριξης των Ελλήνων δημιουργών» επεσήμανε.Μετά την ολοκλήρωση της προβολής κι εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, οι συντελεστές και οι ηθοποιοί ευχαρίστησαν το κοινό. Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο σκηνοθέτης Γιώργος Γκικαπέππας ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, τους παραγωγούς που τον στήριξαν, καθώς και την ΕΡΤ.Η σειρά, όπως είπε, γυρίστηκε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πλέον «είναι έτοιμη να ταξιδέψει τους θεατές».Την εκδήλωση παρουσίασε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς Ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι είναι το μόνο στοιχείο. Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν από την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής Αστυνομίας αρχίζουν να ψάχνουν. Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι χωρίς κανείς τους να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια ο ένας τον άλλον, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά. Μια άγρια νύχτα αρχίζει…Πρωταγωνιστούν οι: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Νίκος Αρβανίτης κ.ά.Πηγή: tvnea.com