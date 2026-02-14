2026-02-14 08:43:06
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 9:45 το πρωϊ,  θα τελεστεί μνημόσυνο για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, που βρίσκεται εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.Της τελετής θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς να το διακοσμήσετε ανάλογα με τον χώρο σας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς να το διακοσμήσετε ανάλογα με τον χώρο σας
Η κακοκαιρία ανέστειλε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Πορτογαλία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η κακοκαιρία ανέστειλε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Πορτογαλία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
«Αύριο»: Καθήλωσε το κοινό η προβολή της νέας σειράς της ΕΡΤ
«Αύριο»: Καθήλωσε το κοινό η προβολή της νέας σειράς της ΕΡΤ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου [πίνακες]
Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου [πίνακες]
Μιτζικός: Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων του Τρένου του Πηλίου
Μιτζικός: Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων του Τρένου του Πηλίου
HDD ΜΕΧΤΙ 60TB ΜΕ ΣΤΟΧΧΟ ΤΑ 140TB στη δεκαετία του 2030 ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HDD ΜΕΧΤΙ 60TB ΜΕ ΣΤΟΧΧΟ ΤΑ 140TB στη δεκαετία του 2030 ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Sing for Greece 26 Β' ημιτελικός: Οι 7 καλλιτέχνες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό
Sing for Greece 26 Β' ημιτελικός: Οι 7 καλλιτέχνες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό
Οι Αγρότες με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα - φωτο- βίντεο MPAMPINH IN 6:32 Μ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Οι Αγρότες με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα - φωτο- βίντεο MPAMPINH IN 6:32 Μ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ