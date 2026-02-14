2026-02-14 08:43:06

Αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 9:45 το πρωϊ, θα τελεστεί μνημόσυνο για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, που βρίσκεται εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.Της τελετής θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών sidirodromikanea

