2026-02-14 08:53:17

Τα δρομολόγια τρένων μεγάλων αποστάσεων στη Βόρεια Σιδηροδρομική Γραμμή μεταξύ Πόρτο και Λισαβόνας έχουν ανασταλεί για λόγους ασφαλείας λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, χωρίς να έχει προγραμματιστεί ημερομηνία επανέναρξης, σύμφωνα με την CP .theportugalnews.com«Λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, με κίνδυνο πλημμυρών στην περιοχή της Κοΐμπρα, για λόγους ασφαλείας, οι υπεραστικές sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ