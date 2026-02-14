2026-02-14 08:53:17
Φωτογραφία για Η κακοκαιρία ανέστειλε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Πορτογαλία
Τα δρομολόγια τρένων μεγάλων αποστάσεων στη Βόρεια Σιδηροδρομική Γραμμή μεταξύ Πόρτο και Λισαβόνας έχουν ανασταλεί για λόγους ασφαλείας λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, χωρίς να έχει προγραμματιστεί ημερομηνία επανέναρξης, σύμφωνα με την CP .theportugalnews.com«Λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, με κίνδυνο πλημμυρών στην περιοχή της Κοΐμπρα, για λόγους ασφαλείας, οι υπεραστικές
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Μετακόμιση: Πώς να οργανώσετε σωστά το νέο σας σπίτι
Μετακόμιση: Πώς να οργανώσετε σωστά το νέο σας σπίτι
