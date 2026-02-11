2026-02-11 21:53:41
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 επιχείρησε να ανανεώσει την εικόνα του, όμως το αποτέλεσμα μόνο πειστικό δεν δείχνει. Η επιλογή με το ξεχωριστό γραφείο, όπου οι δημοσιογράφοι κάθονται για να παρουσιάσουν το ρεπορτάζ τους, την ώρα που ο Νίκος Χατζηνικολάου στέκεται όρθιος απέναντι, δημιουργεί μια παράξενη – και αισθητικά αμήχανη – τηλεοπτική συνθήκη.

Η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε σχολική αίθουσα, με κάθε συντάκτη να πηγαίνει στο «θρανίο» του για να πει το μάθημά του, παρά σε ένα σύγχρονο και στιβαρό newsroom. Η σκηνοθετική αυτή επιλογή δεν ενισχύει τη δυναμική του δελτίου· αντίθετα, «σπάει» τη ροή και αφαιρεί από τη σοβαρότητα που οφείλει να έχει ένα κεντρικό ενημερωτικό πρόγραμμα.

Και ας μην παρουσιάζεται ως καινοτομία. Το συγκεκριμένο μοντέλο το έχουμε ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση εδώ και χρόνια (ALPHA news από το 2022). Επομένως, δεν μιλάμε για φρέσκια ιδέα, αλλά για μια αναπαραγωγή που δεν δείχνει να έχει προσαρμοστεί ουσιαστικά στην ταυτότητα του ΑΝΤ1.

Αισθητικά, το σκηνικό μοιάζει ασύνδετο και κακόγουστο. Το γραφείο δεν ενσωματώνεται οργανικά στον χώρο, η χωροταξική απόσταση παρουσιαστή και δημοσιογράφων δημιουργεί αίσθηση αποκοπής, ενώ η συνολική εικόνα δείχνει περισσότερο «φτωχή».

Και όταν η εικόνα δεν πείθει, οι αριθμοί έρχονται απλώς να το επιβεβαιώσουν. Το χθεσινό 4,2% στο δυναμικό κοινό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Πρόκειται για επίδοση που δείχνει ξεκάθαρα ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ειδήσεων – αλλά και η γενικότερη εικόνα του δελτίου – δεν βρίσκουν ανταπόκριση.

Ίσως, λοιπόν, το ζήτημα να μην είναι απλώς ένα γραφείο ή μια διαφορετική χωροταξία στο στούντιο. Ίσως να απαιτείται και μια συνολική, ριζική επανεκκίνηση στη φιλοσοφία και την αισθητική του δελτίου.



