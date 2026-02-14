2026-02-14 08:17:13

Επιστολή του δημάρχου Νοτίου Πηλίου στη διοίκηση της Hellenic TrainΤην άμεση ανάκληση της απόφασης περί αναστολής των δρομολογίων του Τρένου του Πηλίου θέτει με επιστολή του ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, προς την HELLENIC TRAIN (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) και αναμένει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Τρένου του sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ