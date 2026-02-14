2026-02-14 09:00:58
Φωτογραφία για Κάτω από πολυκατοικίες, αρχαίους οικισμούς και ποταμούς -Πόσο βαθιά σκάβουν οι μετροπόντικες στην Αθήνα
Οι δύο μετροπόντικες που έχουν αναλάβει τη διάνοιξη των σηράγγων της Γραμμής 4 του Μετρό κινούνται σε μεγάλα βάθη κάτω από τον πυκνό αστικό ιστό, διασχίζοντας περιοχές με σύνθετη γεωλογία και έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.carandmotor.grΜε σταθερό ρυθμό εξελίσσονται οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα.Η νέα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεσσαλονίκη: Πρακτικά έτοιμοι οι πέντε σταθμοί του Μετρό στην Καλαμαριά – Πότε αναμένεται η παράδοση του έργου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Πρακτικά έτοιμοι οι πέντε σταθμοί του Μετρό στην Καλαμαριά – Πότε αναμένεται η παράδοση του έργου
Κ. Κυρανάκης: Με διαφάνεια, λογοδοσία και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κ. Κυρανάκης: Με διαφάνεια, λογοδοσία και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Μετρό της Αθήνας θα προσθέσει νέους και ανακαινισμένους συρμούς κάτω από ένα σχέδιο αναβάθμισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
Το Μετρό της Αθήνας θα προσθέσει νέους και ανακαινισμένους συρμούς κάτω από ένα σχέδιο αναβάθμισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
Πρεμιέρες με υψηλό κόστος: Πόσο επενδύει η ΕΡΤ στις νέες σειρές του Φεβρουαρίου
Πρεμιέρες με υψηλό κόστος: Πόσο επενδύει η ΕΡΤ στις νέες σειρές του Φεβρουαρίου
Άνω–κάτω το πρόγραμμα της ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ: Πρόωρα φινάλε, αναβολές και αλλαγές στη μυθοπλασία
Άνω–κάτω το πρόγραμμα της ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ: Πρόωρα φινάλε, αναβολές και αλλαγές στη μυθοπλασία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετακόμιση: Πώς να οργανώσετε σωστά το νέο σας σπίτι
Μετακόμιση: Πώς να οργανώσετε σωστά το νέο σας σπίτι
Η κακοκαιρία ανέστειλε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Πορτογαλία
Η κακοκαιρία ανέστειλε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Πορτογαλία
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς να το διακοσμήσετε ανάλογα με τον χώρο σας
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς να το διακοσμήσετε ανάλογα με τον χώρο σας
Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου [πίνακες]
Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου [πίνακες]