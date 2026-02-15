





Ξεκάθαρη ήταν η εικόνα στη μάχη της prime time, με την ταινία Η Πεντάμορφη και το Τέρας στο Star να κατακτά την κορυφή με 11,3%. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος με 11,0%, διατηρώντας τη σταθερή του δυναμική στο κοινό.

Τρίτη δύναμη της βραδιάς αναδείχθηκε η ελληνική κωμωδία «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» στο Mega με 9,5%, ενώ οι επαναλήψεις των Το Σόι Σου (7,8%) και Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ (7,7%) .

Αντίθετα, η πρεμιέρα του Just the 2 of Us περιορίστηκε στο 7,5%, με το νέο κύκλο να σημειώνει πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης για τα δεδομένα ενός φιλόδοξου show prime time, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη συνέχεια.

Πιο πίσω βρέθηκε το Don't Forget the Lyrics με 6,2%, ενώ το The Wall σημείωσε 5,4%, μένοντας χαμηλά στον ανταγωνισμό. Τέλος, το #Parea – Β’ Κύκλος κατέγραψε μόλις 3,0%, κλείνοντας τη βραδιά με ιδιαίτερα περιορισμένη απήχηση.

Πηγή: tvnea.com