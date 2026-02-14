2026-02-14 23:40:40
Φωτογραφία για Νέα σήραγγα 7 δισεκατομμυρίων λιρών θα συνδέσει 2 ευρωπαϊκές χώρες και θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ!
Η σήραγγα θα γίνει η μακρύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο, με μήκος 64 χιλιόμετρα, όταν εγκαινιαστεί.(Εικόνα: bbt)Η βασική σήραγγα Brenner κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή για να συνδέσει την Αυστρία και την Ιταλία . Αυτή η αξιοσημείωτη σήραγγα, που προορίζεται να γίνει η μακρύτερη στον κόσμο, πρόκειται να ανοίξει το 2032.mirror.co.ukΗ σιδηροδρομική σήραγγα θα ενώνει την αυστριακή πόλη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΡΑΣ καλεί ΟΣΕ και Hellenic Train σε συνεννόηση για τον Οδοντωτό: Ωρα αποφάσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΡΑΣ καλεί ΟΣΕ και Hellenic Train σε συνεννόηση για τον Οδοντωτό: Ωρα αποφάσεων
Αγγλία: Σφάλμα σηματοδότησης προκαλεί «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αγγλία: Σφάλμα σηματοδότησης προκαλεί «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη – «Ευαγγελισμός» – Αντίστροφη μέτρηση για την «αποκάλυψη» του μετροπόντικα
Μετρό: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη – «Ευαγγελισμός» – Αντίστροφη μέτρηση για την «αποκάλυψη» του μετροπόντικα
Ταξιδέψτε με τρένο από την Τουρκία σε τρεις χώρες ταυτόχρονα! Τα εισιτήρια είναι απίστευτα φθηνά.
Ταξιδέψτε με τρένο από την Τουρκία σε τρεις χώρες ταυτόχρονα! Τα εισιτήρια είναι απίστευτα φθηνά.
Πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο: τρένο με μπαταρία σημειώνει νέο ρεκόρ αυτονομίας- Με μία μόνο φόρτιση, 322,6 χλμ. !
Πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο: τρένο με μπαταρία σημειώνει νέο ρεκόρ αυτονομίας- Με μία μόνο φόρτιση, 322,6 χλμ. !
Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ για παρακράτηση χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σήραγγα
Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ για παρακράτηση χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σήραγγα
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σχολική Ζωή: Οι τελευταίες δράσεις μας
Σχολική Ζωή: Οι τελευταίες δράσεις μας
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες επλήγησαν από άλλη μια ύποπτη δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες επλήγησαν από άλλη μια ύποπτη δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες
Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: «Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε χθες στον Ημιτελικό»
Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: «Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε χθες στον Ημιτελικό»
Θανάσης Μαυρομματης : Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και άμεση ανταπόκριση, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και των υποδομών του τόπου μας.
Θανάσης Μαυρομματης : Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και άμεση ανταπόκριση, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και των υποδομών του τόπου μας.
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Τροχός της Τύχης» με δυνατά ποσοστά
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Τροχός της Τύχης» με δυνατά ποσοστά