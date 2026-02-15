Όπως είναι γνωστό, από τη Δευτέρα 16/2, ξεκινά η διάθεση κάποιων ΦΥΚ (Φάρμακα Υψηλού Κόστους - Σοβαρών παθήσεων) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.
Ποια όμως είναι αυτά τα σκευάσματα και ποιες παθήσεις αφορούν;
Ποιες κατηγορίες θα εξυπηρετηθούν από τον πρώτο μήνα και πόσες συνταγές περιλαμβάνονται μηνιαίως;
Διαβάστε παρακάτω:
✅ 1ος Μήνας (Πρώτη φάση) — ~23.000 συνταγές/μήνα
Μπαίνουν:
Φάρμακα θεραπείας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (εκτός των ενδοφλεβίων)
Αντινεοπλασματικοί παράγοντες
Εκτιμώμενος όγκος: ~23.000 συνταγές/μήνα
INTERFERON BETA-1A: Avonex®, Rebif®
PEGINTERFERON ALFA-2A: PegIntron®, Pegasys®
PEGINTERFERON BETA-1A: Plegridy®
GLATIRAMER ACETATE: Copaxone®, Glatiramer®
FINGOLIMOD: Gilenya®
FAMPRIDINE: Ampyra®, Fampyra®
TERIFLUNOMIDE: Aubagio®
DIMETHYL FUMARATE: Tecfidera®
OZANIMOD: Zeposia®
SIPONIMOD: Mayzent®
OFATUMUMAB: Arzerra®, Kesimpta®Αντινεοπλασματικοί παράγοντες — Δραστικές & εμπορικές ονομασίες
TEMOZOLOMIDE: Temodar®, Temodal®
FLUDARABINE: Fludara®
CAPECITABINE: Xeloda®, Accord®, Mylan®
TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL: TS-1®, Teysuno®
TRIFLURIDINE, TIPIRACIL: Lonsurf®
EVEROLIMUS: Afinitor®, Votubia®
IMATINIB: Glivec®, Accord®, Mylan®, Demo®
GEFITINIB: Iressa®
ERLOTINIB: Tarceva®
SUNITINIB MALATE: Sutent®
SORAFENIB TOSYLATE: Nexavar®
DASATINIB: Sprycel®
NILOTINIB: Tasigna®
AFATINIB: Giotrif®
BOSUTINIB: Bosulif®
AXITINIB: Inlyta®
REGORAFENIB: Stivarga®
NINTEDANIB: Vargatef®, Ofev®
BEXAROTENE: Targretin®
ANAGRELIDE: Xagrid®✅ 2ος Μήνας — ~25.000 συνταγές/μήνα
Μπαίνουν:
Αναστολείς TNF-α (anti-TNF) – Αντιφλεγμονώδη/Ρευματολογία
Εκτιμώμενος όγκος: ~25.000 συνταγές/μήνα
ETANERCEPT: Enbrel®, Benepali®, Erelzi®, Brenzys®, Yimorbid®
INFLIXIMAB: Remicade®, Inflectra®, Remsima®, Flixabi®, Niflximab®
ADALIMUMAB: Humira®, Advagraf®, Adynovate®, Amgevita®, Hadlima®
CERTOLIZUMAB PEGOL: Cimzia®
GOLIMUMAB: Simponi®, Simponi Aria®, Enbrel®-biosimilar✅ 3ος Μήνας και μετά — ~18.000 συνταγές/μήνα
Μπαίνουν:
Αντιϊκά για Ηπατίτιδα Β & D
Φάρμακα θεραπείας Άσθματος (Βιολογικά)
Εκτιμώμενος όγκος: ~18.000 συνταγές/μήνα
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE: Viread®, Stribild®, Complera®, Atripla®
TENOFOVIR ALAFENAMIDE: Vemlidy®, Bictegravir/TAF/FTC®
ENTECAVIR: Baraclude®Άσθμα (βιολογικά) — Δραστικές & εμπορικές ονομασίες
OMALIZUMAB: Xolair®
MEPOLIZUMAB: Nucala®
BENRALIZUMAB: Fasenra®
TEZEPELUMAB: Tezspire®
*Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές/σύμφωνα με τη διαθέσιμη καταχώριση στην ελληνική αγορά και ενδέχεται να μεταβάλλονταιΣυνολικά στα ιδιωτικά φαρμακεία θα εκτελούνται περίπου 66.000 το μήνα. Αυτή η διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ θα επιτρέπει στους φαρμακοποιούς να παρέχουν τα απαραίτητα φάρμακα στους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, εξυπηρετώντας σημαντικές ανάγκες θεραπείας.
