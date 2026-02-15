Όπως είναι γνωστό, από τη Δευτέρα 16/2, ξεκινά η διάθεση κάποιων ΦΥΚ (Φάρμακα Υψηλού Κόστους - Σοβαρών παθήσεων) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Ποια όμως είναι αυτά τα σκευάσματα και ποιες παθήσεις αφορούν;

✅ 1ος Μήνας (Πρώτη φάση) — ~23.000 συνταγές/μήνα

Μπαίνουν:

Φάρμακα θεραπείας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (εκτός των ενδοφλεβίων)

Αντινεοπλασματικοί παράγοντες



Εκτιμώμενος όγκος: ~23.000 συνταγές/μήνα

Σκλήρυνση κατά Πλάκας — Δραστικές & εμπορικές ονομασίες

INTERFERON BETA-1A: Avonex®, Rebif®

PEGINTERFERON ALFA-2A: PegIntron®, Pegasys®

PEGINTERFERON BETA-1A: Plegridy®

GLATIRAMER ACETATE: Copaxone®, Glatiramer®

FINGOLIMOD: Gilenya®

FAMPRIDINE: Ampyra®, Fampyra®

TERIFLUNOMIDE: Aubagio®

DIMETHYL FUMARATE: Tecfidera®

OZANIMOD: Zeposia®

SIPONIMOD: Mayzent®

OFATUMUMAB: Arzerra®, Kesimpta®

Αντινεοπλασματικοί παράγοντες — Δραστικές & εμπορικές ονομασίες

TEMOZOLOMIDE: Temodar®, Temodal®

FLUDARABINE: Fludara®

CAPECITABINE: Xeloda®, Accord®, Mylan®

TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL: TS-1®, Teysuno®

TRIFLURIDINE, TIPIRACIL: Lonsurf®

EVEROLIMUS: Afinitor®, Votubia®

IMATINIB: Glivec®, Accord®, Mylan®, Demo®

GEFITINIB: Iressa®

ERLOTINIB: Tarceva®

SUNITINIB MALATE: Sutent®

SORAFENIB TOSYLATE: Nexavar®

DASATINIB: Sprycel®

NILOTINIB: Tasigna®

AFATINIB: Giotrif®

BOSUTINIB: Bosulif®

AXITINIB: Inlyta®

REGORAFENIB: Stivarga®

NINTEDANIB: Vargatef®, Ofev®

BEXAROTENE: Targretin®

ANAGRELIDE: Xagrid®

✅ 2ος Μήνας — ~25.000 συνταγές/μήνα

Μπαίνουν:

Αναστολείς TNF-α (anti-TNF) – Αντιφλεγμονώδη/Ρευματολογία



Εκτιμώμενος όγκος: ~25.000 συνταγές/μήνα

Αναστολείς TNF-α — Δραστικές & εμπορικές ονομασίες

ETANERCEPT: Enbrel®, Benepali®, Erelzi®, Brenzys®, Yimorbid®

INFLIXIMAB: Remicade®, Inflectra®, Remsima®, Flixabi®, Niflximab®

ADALIMUMAB: Humira®, Advagraf®, Adynovate®, Amgevita®, Hadlima®

CERTOLIZUMAB PEGOL: Cimzia®

GOLIMUMAB: Simponi®, Simponi Aria®, Enbrel®-biosimilar

✅ 3ος Μήνας και μετά — ~18.000 συνταγές/μήνα

Μπαίνουν:

Αντιϊκά για Ηπατίτιδα Β & D

Φάρμακα θεραπείας Άσθματος (Βιολογικά)



Εκτιμώμενος όγκος: ~18.000 συνταγές/μήνα

Ηπατίτιδα Β & D — Δραστικές & εμπορικές ονομασίες

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE: Viread®, Stribild®, Complera®, Atripla®

TENOFOVIR ALAFENAMIDE: Vemlidy®, Bictegravir/TAF/FTC®

ENTECAVIR: Baraclude®

Άσθμα (βιολογικά) — Δραστικές & εμπορικές ονομασίες

OMALIZUMAB: Xolair®

MEPOLIZUMAB: Nucala®

BENRALIZUMAB: Fasenra®

TEZEPELUMAB: Tezspire®

*Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές/σύμφωνα με τη διαθέσιμη καταχώριση στην ελληνική αγορά και ενδέχεται να μεταβάλλονταιΣυνολικά στα ιδιωτικά φαρμακεία θα εκτελούνται περίπου 66.000 το μήνα. Αυτή η διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ θα επιτρέπει στους φαρμακοποιούς να παρέχουν τα απαραίτητα φάρμακα στους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, εξυπηρετώντας σημαντικές ανάγκες θεραπείας.

