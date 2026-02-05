2026-02-05 13:52:09
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, η Συλλογική Σύμβαση μεταξύ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ΕΟΠΥΥ για την διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, όπου ορίζεται σύμφωνα και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιστημονική αμοιβή είκοσι (20) € πλέον Φ.Π.Α. «για την υπηρεσία χορήγησης και εκτέλεσης ως παροχή υπηρεσίας συνταγών ανά εκτελεσμένη συνταγή». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 της Συλλογικής Σύμβασης «Οι φαρμακοποιοί, που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο».

➢ Σας αποστέλλουμε αρχείο excel το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με τα στοιχεία των Φαρμακείων των συλλόγων σας που ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΦΥΚ. 

➢ Οι δηλώσεις εξαίρεσης των φαρμακείων προς στους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους θα πρέπει να γίνουν μέχρι και την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και την Τρίτη έως στις 14:00 οι Φ.Σύλλογοι θα στείλουν το επισυναπτόμενο αρχείο excel με τις παραπάνω εξαιρέσεις στην ηλ. διεύθυνση: [email protected] 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

 

farmakopoioi
