Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ενημερώνει ότι διευθετήθηκε το ζήτημα με τα εμβόλια Fluarix Tetra και πλέον είναι δυνατή η άμεση επιστροφή τους στην εταιρεία Glaxo (GSK).
Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΦΣ μετά από επικοινωνία με τον Εμπορικό Διευθυντή και υπεύθυνο κ. Ηλία Λένα, τα φαρμακεία:
μπορούν να επιστρέψουν τα εμβόλια μέσω των φαρμακαποθηκών προς την εταιρεία,
και η εταιρεία θα κάνει άμεσα αποδεκτές τις επιστροφές,
χωρίς να απαιτείται η....επιστροφή/πίστωση να μεταφερθεί χρονικά και να γίνει τον Ιούλιο. Τι σημαίνει πρακτικά για το φαρμακείο
Η επιστροφή γίνεται κανονικά μέσω της φαρμακαποθήκης που σας τροφοδότησε (όπου αυτό εφαρμόζεται από τη ροή σας), με στόχο να ολοκληρωθεί άμεσα η αποδοχή επιστροφών από την εταιρεία.
