Ολοκληρώθηκε το μεγάλο βράδυ του εθνικού τελικού και ο νικητής είναι γεγονός! Ο Ακύλας ήταν εκείνος που κατάφερε να ξεχωρίσει στον τελικό του Sing for Greece 2026, κερδίζοντας το εισιτήριο για την Eurovision Song Contest 2026 και αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση.

Με μία δυναμική σκηνική παρουσία και ένα τραγούδι που συνδύασε σύγχρονο ήχο με έντονο συναίσθημα, ο Ακύλας απέσπασε θερμό χειροκρότημα τόσο από το κοινό όσο και από την κριτική επιτροπή. Η ερμηνεία του χαρακτηρίστηκε σταθερή, με ένταση και κορυφώσεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η βραδιά του τελικού του Sing for Greece είχε ανατροπές, δυνατές εμφανίσεις λ, ωστόσο ο Ακύλας ήταν αυτός που κατάφερε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη σύνδεση με το τηλεοπτικό κοινό και να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη σκηνή της Ευρώπης, όπου ο Έλληνας καλλιτέχνης θα διεκδικήσει μια δυνατή θέση στον μεγάλο διαγωνισμό. Η προετοιμασία για την ευρωπαϊκή σκηνή ξεκινά άμεσα, με στόχο μια εμφάνιση που θα αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

Η Ελλάδα έχει πλέον τον εκπρόσωπό της – και το ταξίδι για τη Eurovision μόλις ξεκίνησε.







Πηγή: tvnea.com