Προσθέτουν πράγματι αισθητική αξία τα τεχνητά φυτά και λουλούδια στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων;

Αν και προβάλλονται ως πρακτική λύση για όσους δεν μπορούν να διατηρούν φυσικά φυτά, το πλαστικό πράσινο επί της ουσίας αλλοιώνει την ατμόσφαιρα ενός χώρου και δημιουργεί μια αίσθηση σκηνογραφημένης εικόνας, αντί για ζωντανό περιβάλλον κατοικίας.

Η παρουσία φυτών σε έναν εσωτερικό χώρο έχει πάντα θετική επίδραση, αρκεί να πρόκειται για ζωντανά στοιχεία. Όταν όμως η φύση αντικαθίσταται από απομίμηση, το αποτέλεσμα σε σχέση με τον στόχο δεν είναι απλώς ουδέτερο, είναι αισθητικά πολύ κατώτερο.

Γιατί τα τεχνητά φυτά-λουλούδια σπάνια λειτουργούν αισθητικά

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο υλικό. Το πλαστικό, ακόμη και όταν είναι ποιοτικά κατασκευασμένο, δεν αντιδρά στο φως όπως ένα φυσικό φύλλο. Δεν έχει διαφάνεια, βάθος ή μεταβολή χρώματος. Παραμένει στατικό.

Η στατικότητα αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε χώρους με φυσικό φως, όπου η απομίμηση δείχνει επίπεδη και άκαμπτη. Ένα ζωντανό φυτό μεταβάλλεται, μεγαλώνει, προσαρμόζεται. Το τεχνητό παραμένει παγωμένο στον χρόνο.

Αυτό δημιουργεί μια οπτική ασυνέπεια: ένας χώρος που θέλει να αποπνέει ζεστασιά και φυσικότητα καταλήγει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο που θυμίζει προϊόν βιτρίνας.

Η διακόσμηση δεν είναι θέμα ποσότητας ή μίμησης φυσικών στοιχείων. Είναι θέμα συνοχής, υλικών και αυθεντικότητας του χώρου. Και σε αυτή τη λογική, τα τεχνητά φυτά και λουλούδια σπάνια προσθέτουν αξία σε μια κατοικία.

Η αίσθηση «επαγγελματικού χώρου» μέσα στο σπίτι

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τεχνητά φυτά και λουλούδια χρησιμοποιούνται ευρέως σε χώρους εστίασης, καταστήματα, γραφεία ή πολύ συχνά στα κοιμητήρια κλπ. Εκεί δηλαδή που η ανάγκη για εικόνα πράσινου ή λουλουδιών χωρίς ανάγκη συντήρησης είναι προτεραιότητα. Το διακοσμητικό στοιχείο λειτουργεί σκηνογραφικά, συμβολικά.



Όταν όμως η ίδια λογική μεταφέρεται αυτούσια σε μια κατοικία, η αίσθηση αλλάζει. Το σπίτι κινδυνεύει να μοιάζει με βιτρίνα ή κατάστημα και όχι με περιβάλλον που κατοικείται πραγματικά.





Συχνά η χρήση τεχνητών λουλουδιών αποσκοπεί στην μείωση του κόστους αγοράς φρέσκων λουλουδιών, που ομολογουμένως δεν είναι αμελητέο. Όμως σε ένα βάζο μπορούν αντί για φρέσκα λουλούδια να τοποθετηθούν απλώς μερικά πράσινα κλαδιά από οποιοδήποτε δέντρο - πρασινάδα, που σίγουρα θα συνεισφέρουν στον χώρο πολύ πιο θετικά από ένα πολύχρωμο μπουκέτο από ...πλαστικό.

Η διαμόρφωση χώρων κατοικίας δεν αφορά απλώς την εικόνα, αλλά την αίσθηση ζωής. Και αυτή η αίσθηση δεν δημιουργείται με απομιμήσεις.Το περιβαλλοντικό ζήτημα

Τα περισσότερα τεχνητά φυτά και λουλούδια κατασκευάζονται από πλαστικά υλικά και συνθετικές βαφές, όσο πιο οικονομικά τόσο πιο «φτηνή» και η αισθητική τους και χειρότερης ποιότητας τα υλικά κατασκευής. Δεν ανακυκλώνονται εύκολα και η διάρκεια ζωής τους, παρότι θεωρητικά μεγάλη, συχνά περιορίζεται από την αλλαγή τάσεων ή τη φθορά.

Έτσι, ένα αντικείμενο που αποκτήθηκε ως «μόνιμη λύση» καταλήγει μετά από λίγα χρόνια στα απορρίμματα. Αντίθετα, ένα φυσικό φυτό ή ακόμη και η απουσία διακοσμητικού στοιχείου δεν επιβαρύνει με περιττό πλαστικό υλικό.







Αν δεν μπορείτε να έχετε φυσικά φυτά

Δεν είναι όλοι οι χώροι κατάλληλοι για φυτά και λουλούδια. Έλλειψη φωτός, συχνές απουσίες, έλλειψη χρόνου, αλλέργιες ή ακόμη και κάποιες ασθένειες είναι συχνά αντικειμενικοί περιορισμοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, η καλύτερη επιλογή δεν είναι απαραίτητα η απομίμηση.

Η απουσία πρασίνου ή η αντικατάσταση στο ίδιο σημείο με ένα στοιχείο από φυσικό υλικό πχ ξύλο, πηλό κλπ μπορεί να είναι πιο κομψή από ένα πλαστικό στοιχείο που δεν πείθει.

Tip: Στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, η απουσία είναι συχνά πιο δυνατή επιλογή από την απομίμηση. Αν δεν μπορείτε να βάλετε κάτι αυθεντικό, ίσως είναι προτιμότερο να μη βάλετε τίποτα.

soulouposeto

SHARE