





Καθαρή και χωρίς αμφισβήτηση πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» (17,9%), που κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό με διαφορά ασφαλείας. Η εκπομπή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» (12,0%), όντας το μοναδικό πρόγραμμα – πέρα από τον Μάνεση – που κατάφερε να κινηθεί σε διψήφιο ποσοστό, διατηρώντας αξιοπρεπή απόσταση από τους υπόλοιπους.

Τρίτοι οι «Δεκατιανοί» (8,9%), σε μονοψήφια τροχιά, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά τη δυάδα της κορυφής.

Από εκεί και κάτω η εικόνα δυσκολεύει αισθητά. Το «Σαββατοκύριακο Παρέα» (5,0%) έμεινε χαμηλά, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» (4,6%) δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι.

Την κατάταξη έκλεισε το «Καλημέρα Είπαμε;» (3,0%).

Πηγή: tvnea.com