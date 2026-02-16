2026-02-16 11:13:19
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγία: Απόλυτη κυριαρχία Μάνεση – Διψήφιο μόνο το «Χαμογέλα και Πάλι!»...



 Καθαρή και χωρίς αμφισβήτηση πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» (17,9%), που κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό με διαφορά ασφαλείας. Η εκπομπή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» (12,0%), όντας το μοναδικό πρόγραμμα – πέρα από τον Μάνεση – που κατάφερε να κινηθεί σε διψήφιο ποσοστό, διατηρώντας αξιοπρεπή απόσταση από τους υπόλοιπους.

Τρίτοι οι «Δεκατιανοί» (8,9%), σε μονοψήφια τροχιά, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά τη δυάδα της κορυφής.

Από εκεί και κάτω η εικόνα δυσκολεύει αισθητά. Το «Σαββατοκύριακο Παρέα» (5,0%) έμεινε χαμηλά, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» (4,6%) δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι.

Την κατάταξη έκλεισε το «Καλημέρα Είπαμε;» (3,0%).



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time: Κυριαρχία για τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece
Prime time: Κυριαρχία για τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece
Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο
Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Σαββατοκύριακο με τον Μανέση»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Σαββατοκύριακο με τον Μανέση»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Mega Σαββατοκύριακο» στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Mega Σαββατοκύριακο» στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Happy Day»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/2/2026)
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Good Job Nicky: Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού...
Good Job Nicky: Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού...
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
Εκτροχιασμός τρένου στην Ελβετία - Πιθανοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία
Εκτροχιασμός τρένου στην Ελβετία - Πιθανοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία