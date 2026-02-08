Το φυσικό φως παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ένα σπίτι με περιορισμένη ηλιοφάνεια δεν μπορεί να φιλοξενήσει πράσινα στοιχεία. Υπάρχουν φυτά εσωτερικού χώρου που προσαρμόζονται ιδανικά σε χώρους με ημισκιά ή έμμεσο φωτισμό, προσφέροντας ζωντάνια και αίσθηση φρεσκάδας ακόμη και στα πιο «δύσκολα» σημεία του σπιτιού.

Eσωτερικά δωμάτια, χώροι με βόρειο προσανατολισμό ή κατοικίες όπου το φυσικό φως φιλτράρεται μέσα από άλλα κτίσματα, δεν χρειάζεται να στερηθούν την παρουσία φυτών. H λύση βρίσκεται στη σωστή επιλογή ειδών που ευδοκιμούν ικανοποιητικά και αναπτύσσονται και σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού.



Όταν αναφερόμαστε σε φυτά που δεν χρειάζονται πολύ ήλιο, δεν εννοούμε σκοτεινούς χώρους χωρίς καθόλου φυσικό φως. Χαμηλός φωτισμός σημαίνει έμμεσο φως, φωτεινά δωμάτια χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο ή σημεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από παράθυρα. Σε τέτοιες συνθήκες, ορισμένα φυτά όχι μόνο επιβιώνουν αλλά διατηρούνται ακμαία χωρίς πρόβλημα.

Φυτά που προσαρμόζονται εύκολα σε χαμηλό φωτισμό

Στα είδη αυτά συγκαταλέγονται φυτά που είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα ανθεκτικά σε κάθε είδους συνθήκες όπως και φυτά που η άμεση ηλιακή ακτινοβολία όχι μόνο δεν τα ευνοεί αντίθετα τα καταπονεί ιδιαίτερα.





Σανσεβιέρια



Ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου, ιδανικό και για σπίτια με ελάχιστο φυσικό φως. Οι κατακόρυφες γραμμές των φύλλων της προσθέτουν δομή και αυστηρή κομψότητα στον χώρο, ενώ παράλληλα απαιτεί ελάχιστο πότισμα.

Ζάμια



Με γυαλιστερά, σαρκώδη φύλλα και εξαιρετική αντοχή, η ζάμια είναι ίσως το ανθεκτικότερο φυτό εσωτερικού χώρου, ιδανική για σημεία του σπιτιού όπου άλλα φυτά δυσκολεύονται αλλά και για εντελώς ερασιτέχνες στην κηπουρική. Αναπτύσσεται αργά, δεν απαιτεί συχνό πότισμα και προσαρμόζεται άριστα και συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Πόθος



Ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και ανθεκτικό φυτό, κατάλληλο τόσο για γλάστρες όσο και για κρεμαστές συνθέσεις. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε χώρους με έμμεσο ή χαμηλό φως ενώ μπορεί να καλλιεργηθεί και σε νερό, αντί για χώμα, μέσα σε ένα βάζο.

Ασπιδίστρια

Γνωστή για την ανθεκτικότητά της η ασπιδίστρα είναι ιδανική και για σπίτια με περιορισμένο φυσικό φως, αρκεί να επικρατούν κανονικές και σταθερές θερμοκρασίες. Τα μεγάλα, σκουροπράσινα φύλλα της προσδίδουν διακριτική πολυτέλεια ενώ δεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη φροντίδα.

Σπαθίφυλο



Πολύ όμορφο φυτό που συνδυάζει πλούσιο φύλλωμα με κομψά λευκά άνθη. Από τα είδη που δεν είναι ανθεκτικό στην άμεση ηλιακή ακτινιβολία και έτσι είναι ιδανικό για σημείο με έμμεσο ή και λιγοστό φως.

Φιλόδενδρο



Από τα πιο κλασικά φυτά εσωτερικού χώρου και σε ποικιλία μορφών και μεγεθών το φιλόδενδρο είναι ιδιαίτερα ανεκτικό και σε συνθήκες περιορισμένου φωτισμού. Προσφέρει πλούσια πράσινη παρουσία και μπορεί να τοποθετηθεί και σε ημιυπαίθριους χώρους, πυλωτές κλπ.





Tip: Το τεχνητό φως έχει την ίδια περίπου επίδραση στα φυτά με εκείνο του ήλιου. Έτσι για φυτά που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολα σκιερά σημεία του σπιτιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο ειδικές λάμπες για φυτά αλλά και να εκμεταλλευθείτε κοινά επιτραπέζια ή φωτιστικά δαπέδου που παράλληλα με τον φωτισμό του χώρου θα προσφέρουν κάποιες ώρες και επιπλέον φως στα φυτά προς τα οποία θα είναι στραμμένα.

soulouposeto

SHARE