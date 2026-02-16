2026-02-16 11:13:19
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)

   



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Καλημέρα

10.9%

Mega Σαββατοκύριακο

10.7%

Τώρα Μαζί

7.6%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση

17.9%

Χαμογέλα και Πάλι!

12.0%

Δεκατιανοί

8.9%

Σαββατοκύριακο Παρέα

5.0%

Ραντεβού το ΣΚ

4.6%

Καλημέρα Είπαμε;

3.0%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Καλύτερα δε γίνεται!

13.9%

Τροχός της Τύχης

12.9%

Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο

11.5%

Μερικοί το προτιμούν κρύο

11.4%

Ο Θόδωρος και το δίκανo

9.4%

Kitchen Lab

8.9%

Εξελίξεις Τώρα

8.8%

Αχ! Αυτή η γυναίκα μου

8.1%

Πλυντήριο

7.0%

Κωνσταντίνου και Ελένης

6.4%

Δύο Ξένοι

6.1%

Τρομεροί Γονείς

5.6%

Εικόνες

4.2%

Chef στην κουζίνα σας

3.8%

Weekend Live

3.8%

EurovisionGR

3.4%

Happy Traveller

3.0%

Υγεία Πάνω απ’ όλα

2.0%

Ό,τι αξίζει

1.9%

Εδώ TV!

1.3%

PRIME TIME ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Sing for Greece 2026 – Τελικός

30.2%

Το Σόι Σου (Ε)

9.0%

Καφετζού

8.5%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος

8.3%

Survivor

6.8%

Έχω Παιδιά (Επ.1)

6.6%

Έχω Παιδιά (Επ.2)

5.1%

Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)

5.2%

Σοφερίνα

5.0%

Γη της Ελιάς

4.9%

Zoolander (ταινία)

2.2%

LATE NIGHT ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

The 2Night Show

12.9%

Μονόμπαλα

5.2%

Super Μπάλα Live

3.8%

Grande League

2.4%

