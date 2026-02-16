Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Καλημέρα10.9%Mega Σαββατοκύριακο10.7%Τώρα Μαζί7.6%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση17.9%Χαμογέλα και Πάλι!12.0%Δεκατιανοί8.9%Σαββατοκύριακο Παρέα5.0%Ραντεβού το ΣΚ4.6%Καλημέρα Είπαμε;3.0%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Καλύτερα δε γίνεται!13.9%Τροχός της Τύχης12.9%Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο11.5%Μερικοί το προτιμούν κρύο11.4%Ο Θόδωρος και το δίκανo9.4%Kitchen Lab8.9%Εξελίξεις Τώρα8.8%Αχ! Αυτή η γυναίκα μου8.1%Πλυντήριο7.0%Κωνσταντίνου και Ελένης6.4%Δύο Ξένοι6.1%Τρομεροί Γονείς5.6%Εικόνες4.2%Chef στην κουζίνα σας3.8%Weekend Live3.8%EurovisionGR3.4%Happy Traveller3.0%Υγεία Πάνω απ' όλα2.0%Ό,τι αξίζει1.9%Εδώ TV!1.3%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Sing for Greece 2026 – Τελικός30.2%Το Σόι Σου (Ε)9.0%Καφετζού8.5%Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος8.3%Survivor6.8%Έχω Παιδιά (Επ.1)6.6%Έχω Παιδιά (Επ.2)5.1%Μπαμπά σ' αγαπώ (Ε)5.2%Σοφερίνα5.0%Γη της Ελιάς4.9%Zoolander (ταινία)2.2%LATE NIGHT ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54The 2Night Show12.9%Μονόμπαλα5.2%Super Μπάλα Live3.8%Grande League2.4%Πηγή: tvnea.com