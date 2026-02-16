Ημερομηνία 16.2.2026



ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΣΠΦΗ-43Ζ) της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτ/νίας, διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ της ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

Την 10η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2026, ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα έναρξης 12:00, θα εκκινήσει δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε έντεκα (11) θέσεις της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Δήμος Ξηρομέρου)....

