2026-02-16 14:04:11
Φωτογραφία για Πρόσκληση – γνωστοποίηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε έντεκα (11) θέσεις του Δήμου Ξηρομέρου.



Ημερομηνία 16.2.2026

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΣΠΦΗ-43Ζ) της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτ/νίας, διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ της ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

Την 10η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2026, ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα έναρξης 12:00, θα εκκινήσει δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε έντεκα (11) θέσεις της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Δήμος Ξηρομέρου)....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τεχνητά φυτά και λουλούδια: Προσθέτουν αισθητική αξία στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τεχνητά φυτά και λουλούδια: Προσθέτουν αισθητική αξία στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων;
Παγώνει το reunion της σειράς του ALPHA...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παγώνει το reunion της σειράς του ALPHA...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Κυρανάκης αναζητά έμπειρα στελέχη για διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ.
Ο Κυρανάκης αναζητά έμπειρα στελέχη για διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ.
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
Το νεότερο Σινκανσέν της Ιαπωνίας δεν έχει θέσεις... ούτε επιβάτες. Βίντεο.
Το νεότερο Σινκανσέν της Ιαπωνίας δεν έχει θέσεις... ούτε επιβάτες. Βίντεο.
HMVO: Θέμα χρήσης των data και εκπροσώπησης των φαρμακαποθηκών θέτει ο Απ. Βαλτάς
HMVO: Θέμα χρήσης των data και εκπροσώπησης των φαρμακαποθηκών θέτει ο Απ. Βαλτάς
Zaragoza: Συμφωνία Δήμου–Φαρμακοποιών για πρόληψη, μοναξιά & ψυχική υγεία
Zaragoza: Συμφωνία Δήμου–Φαρμακοποιών για πρόληψη, μοναξιά & ψυχική υγεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση του Duphalac απο την Galenica
Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση του Duphalac απο την Galenica
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Πρωινή ψυχαγωγία: Απόλυτη κυριαρχία Μάνεση – Διψήφιο μόνο το «Χαμογέλα και Πάλι!»...
Πρωινή ψυχαγωγία: Απόλυτη κυριαρχία Μάνεση – Διψήφιο μόνο το «Χαμογέλα και Πάλι!»...
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)