Εταιρία Galenica

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όταν θα πρέπει να εκτελεστεί μια Συνταγή για το προϊόν Duphalac Σιρόπι 3,335g/5ml με την παραπάνω ένδειξη (πρόληψη και θεραπεία της Ηπατικής Εγκεφαλοπάθειας) και δεν διαθέτετε στο φαρμακείο σας προϊόν στο οποίο να έχει επικολληθεί ταινία γνησιότητας, να επικοινωνήσετε απ’ευθείας με την εταιρεία Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 210 52 81 700, για να σας αποσταλεί άμεσα προϊόν.

Ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί για μικρό χρονικό διάστημα η παραπάνω διαδικασία είναι για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης προμήθειας του εν λόγω σκευάσματος στους ασθενείς με τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ελένη Γκουλιαδίτη (Chemist MSc)



Head of Regulatory Affairs

farmakopoioi