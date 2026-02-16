2026-02-16 13:31:31
Φωτογραφία για Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση του Duphalac απο την Galenica

 



Εταιρία Galenica

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όταν θα πρέπει να εκτελεστεί μια Συνταγή για το προϊόν Duphalac Σιρόπι 3,335g/5ml με την παραπάνω ένδειξη (πρόληψη και θεραπεία της Ηπατικής Εγκεφαλοπάθειας) και δεν διαθέτετε στο φαρμακείο σας προϊόν στο οποίο να έχει επικολληθεί ταινία γνησιότητας, να επικοινωνήσετε απ’ευθείας με την εταιρεία Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 210 52 81 700, για να σας αποσταλεί άμεσα προϊόν.

 

  

Ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί για μικρό χρονικό διάστημα η παραπάνω διαδικασία είναι για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης προμήθειας του εν λόγω σκευάσματος στους ασθενείς με τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ελένη Γκουλιαδίτη (Chemist MSc)

Head of Regulatory Affairs

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Τεχνητά φυτά και λουλούδια: Προσθέτουν αισθητική αξία στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τεχνητά φυτά και λουλούδια: Προσθέτουν αισθητική αξία στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο
Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο
Πρωινή ενημέρωση: «Καλημέρα» πρώτο– Κοντά MEGA Σαββατοκύριακο και «Τώρα Μαζί»
Πρωινή ενημέρωση: «Καλημέρα» πρώτο– Κοντά MEGA Σαββατοκύριακο και «Τώρα Μαζί»
Νέα ενημέρωση στην εφαρμογή myEFKA για iOS & Android με IRIS πληρωμές
Νέα ενημέρωση στην εφαρμογή myEFKA για iOS & Android με IRIS πληρωμές
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
ALPHA: Ψυχαγωγία, Μυθοπλασία, Ενημέρωση στην πρώτη θέση!
ALPHA: Ψυχαγωγία, Μυθοπλασία, Ενημέρωση στην πρώτη θέση!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγία: Απόλυτη κυριαρχία Μάνεση – Διψήφιο μόνο το «Χαμογέλα και Πάλι!»...
Πρωινή ψυχαγωγία: Απόλυτη κυριαρχία Μάνεση – Διψήφιο μόνο το «Χαμογέλα και Πάλι!»...
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/2/2026)
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...